УЕФА поздравил "Спартак" с чемпионством

УЕФА на своей странице в Твиттере опубликовал текст с поздравлением "Спартака" с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Поздравляем "Спартак" с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждем их осенью на групповом этапе Лиги чемпионов, – гласит сообщение УЕФА.