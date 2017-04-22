15:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

УЕФА поддержал бы решение Еськова удалить Бикфалви

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На 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" арбитр Алексей Еськов принял очень спорное решение, наказав Эрика Бикфалви предупреждением. Для игрока гостей оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. Судья учел, что Бикфалви попал прямой ногой в ногу соперника. Между тем сначала он успел выбить мяч.

Похожие моменты в последнее время случались в международных играх - в частности, в еврокубках. Там арбитры расценивали подобные действия, как фолы. У нас, наоборот, главным фактором считалось то, кто первым сыграл в мяч. 

Опрошенные мной действующие судьи затруднились дать однозначную оценку эпизоду. Далеко не все поддержали вердикт коллеги.

Что касается красной карточки Роману Павлюченко на 62-й минуте, то, видимо, он оскорбил Еськова. Нападающему теперь грозит многоматчевая дисквалификация. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (38)
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Kanidzha

Уефа должен ни когда в жизни такого судью вообще не допускать ни к каким соревнованиям!!!Игрок Урала был первый на мячеи играл в мяч!!!Смольников просрал позицию и сам врезался!!!!Этого судью вместе с главой судейского комитета гнать поганой метлой!!!К какому футболу мы придем и каких результатов мы ждем на мировой арене? Когда у нас разброт и шатание!!!

16:41

Леня-космос

Мюллер доволен удалением игрока Урала. Вот так надо было статью озаглавить. А по факту, позор Еськову, позор Зениту!!!! Это согаз, ребятушки!!! И при чём тут Спартак, надо иметь больное воображение, чтобы подумать о том, что судья для них старался. Он старался не испортить открытие нового стадиона.

16:37

Вернбэльм

СЭ заголовок предлагаю сменить на "В РФПЛ не поддержали бы решение Еськова" .Ассоациация каких то там изданий блин... 

16:36

Pav19691503

Плохо то, что кроме Тарханова реакция остальных оф. лиц, причастных к матчу - "на усмотрение судьи". В т.ч. комментатора Орлова, который весь матч просил поставить оценку себе, и Радимова. Этих людей точно не заподозришь в незнании правил. Оценка "стыдно".

16:29

Санитар леса

Естественно, после игр Лиги чемпионов (Барса-ПСЖ, Реал-Бавария) судейство Еськова кажется практически безупречным. Справедливости ради, объективности в современном футболе нет и не будет. УЕФА? Просто смех, помимо недавних резонансных игр можно еще вспомнить матчи ЦСКА со Спартой и Спортингом, где также налицо было нечестное судейство с множеством предвзятых решений в одну сторону.

16:28

pushgun

Первый вменяемый комментарий от Боброва. Вырос!

16:27

gayduk

А трусливый Бобров боится сказать правду о судейском беспределе?

16:25

Keano

Баброфф красава, там вообще четверых можно было удалять, и Тарханова с Ивановым, баблофф , ты же обоснуешь , нормально ))

16:24

Byram

Бобров: "УЕФА - это я"! :-)

16:20

Byram

Три ключевых игрока пропустят следующий матч "Урала", а он со "Спартаком". А все почему-то будут думать на Миллера :-)

16:18

Ivenhoe

Бобров, не надо за УЕФА говорить. Подписывайтеь лучше: Бобров (в бреду).

16:17

guy1984

Кто это сказал???? Фамилию из УЕФА!!

16:17

Mamoru

Значит в матче Реала и Баварии, это была ошибка судьи. А в таком же эпизоде в матче РФПЛ - нет? Что за бред!

16:17

Вячедин

Боброву уже давно нечего делать в СЭ. Ни одной верной трактовки, рассуждения самодовольного индюка.

16:16

Mamoru

Стоп, весь мир признал, что вторая ЖК Видалю - левая. Он ведь успел сыграть в мяч. А за 3 дня правила поменялись???

16:15

zenit08

Зениту вечный позор!

16:11

Ivenhoe

Бобров - позор!

16:10

icezellion

Позор судье, позор Зениту. Выигрывать Урала можно и нужно просто играя в футбол, а не в подковерные игры.

16:08

футбол>2018

Бобер , ты манией величия не страдаешь???

16:07

icezellion

Да конечно. Зато Дзюба, который перед угловым, с которого мяч забили, навалился на защитника, сыграл чисто, да?

16:07

vassel

сэ спецом такие статейки пишет, что бы людей бесить

16:06

морпех

Теперь я имею полное моральное право писать про Зенит ПОЗОР!

16:06

Aborigen06

Бобров иди .....

16:06

spb60

Чтобы наверника, конечно, троих нужно было удалять пораньше, потому что после того как удалили двоих, зенит мог и не выиграть

16:05

echo2011

Игрок "Зенита" банально подставился под подножку после того,как мяч уже был отбит в сторону.Подобные ловушки проходят только при соответствующем судействе.

16:05

ugdim

ЭТО КТО рассуждает и делает выводы от имени УЕФА??? ТЫ кто такой? ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!!

16:05

aдвокат Хиддинк смеётся первым..

Бобров, что ты творишь???

16:03

DoNNyJuaNito

Миллер и бобрику дал молочка глотнуть?

16:02

tolkopositiv

А Боброву всё одно: что надо/скажут, то и напишет. Ну Украине такие хлопцы сейчас особо ценятся.

16:02

vabl

Судьям на заметку: чтобы Зенитка не мучилась, надо удалять троих игроков соперника ДО выхода на поле. Может, у них шнурки неправильного цвета?

16:01