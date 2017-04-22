УЕФА поддержал бы решение Еськова удалить Бикфалви

На 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" арбитр Алексей Еськов принял очень спорное решение, наказав Эрика Бикфалви предупреждением. Для игрока гостей оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. Судья учел, что Бикфалви попал прямой ногой в ногу соперника. Между тем сначала он успел выбить мяч.
Похожие моменты в последнее время случались в международных играх - в частности, в еврокубках. Там арбитры расценивали подобные действия, как фолы. У нас, наоборот, главным фактором считалось то, кто первым сыграл в мяч.
Опрошенные мной действующие судьи затруднились дать однозначную оценку эпизоду. Далеко не все поддержали вердикт коллеги.
Что касается красной карточки Роману Павлюченко на 62-й минуте, то, видимо, он оскорбил Еськова. Нападающему теперь грозит многоматчевая дисквалификация. (Александр БОБРОВ)
Kanidzha
Уефа должен ни когда в жизни такого судью вообще не допускать ни к каким соревнованиям!!!Игрок Урала был первый на мячеи играл в мяч!!!Смольников просрал позицию и сам врезался!!!!Этого судью вместе с главой судейского комитета гнать поганой метлой!!!К какому футболу мы придем и каких результатов мы ждем на мировой арене? Когда у нас разброт и шатание!!!
16:41
Леня-космос
Мюллер доволен удалением игрока Урала. Вот так надо было статью озаглавить. А по факту, позор Еськову, позор Зениту!!!! Это согаз, ребятушки!!! И при чём тут Спартак, надо иметь больное воображение, чтобы подумать о том, что судья для них старался. Он старался не испортить открытие нового стадиона.
16:37
Вернбэльм
СЭ заголовок предлагаю сменить на "В РФПЛ не поддержали бы решение Еськова" .Ассоациация каких то там изданий блин...
16:36
Pav19691503
Плохо то, что кроме Тарханова реакция остальных оф. лиц, причастных к матчу - "на усмотрение судьи". В т.ч. комментатора Орлова, который весь матч просил поставить оценку себе, и Радимова. Этих людей точно не заподозришь в незнании правил. Оценка "стыдно".
16:29
Санитар леса
Естественно, после игр Лиги чемпионов (Барса-ПСЖ, Реал-Бавария) судейство Еськова кажется практически безупречным. Справедливости ради, объективности в современном футболе нет и не будет. УЕФА? Просто смех, помимо недавних резонансных игр можно еще вспомнить матчи ЦСКА со Спартой и Спортингом, где также налицо было нечестное судейство с множеством предвзятых решений в одну сторону.
16:28
pushgun
Первый вменяемый комментарий от Боброва. Вырос!
16:27
gayduk
А трусливый Бобров боится сказать правду о судейском беспределе?
16:25
Keano
Баброфф красава, там вообще четверых можно было удалять, и Тарханова с Ивановым, баблофф , ты же обоснуешь , нормально ))
16:24
Byram
Бобров: "УЕФА - это я"! :-)
16:20
Byram
Три ключевых игрока пропустят следующий матч "Урала", а он со "Спартаком". А все почему-то будут думать на Миллера :-)
16:18
Ivenhoe
Бобров, не надо за УЕФА говорить. Подписывайтеь лучше: Бобров (в бреду).
16:17
guy1984
Кто это сказал???? Фамилию из УЕФА!!
16:17
Mamoru
Значит в матче Реала и Баварии, это была ошибка судьи. А в таком же эпизоде в матче РФПЛ - нет? Что за бред!
16:17
Вячедин
Боброву уже давно нечего делать в СЭ. Ни одной верной трактовки, рассуждения самодовольного индюка.
16:16
Mamoru
Стоп, весь мир признал, что вторая ЖК Видалю - левая. Он ведь успел сыграть в мяч. А за 3 дня правила поменялись???
16:15
zenit08
Зениту вечный позор!
16:11
Ivenhoe
Бобров - позор!
16:10
icezellion
Позор судье, позор Зениту. Выигрывать Урала можно и нужно просто играя в футбол, а не в подковерные игры.
16:08
футбол>2018
Бобер , ты манией величия не страдаешь???
16:07
icezellion
Да конечно. Зато Дзюба, который перед угловым, с которого мяч забили, навалился на защитника, сыграл чисто, да?
16:07
vassel
сэ спецом такие статейки пишет, что бы людей бесить
16:06
морпех
Теперь я имею полное моральное право писать про Зенит ПОЗОР!
16:06
Aborigen06
Бобров иди .....
16:06
spb60
Чтобы наверника, конечно, троих нужно было удалять пораньше, потому что после того как удалили двоих, зенит мог и не выиграть
16:05
echo2011
Игрок "Зенита" банально подставился под подножку после того,как мяч уже был отбит в сторону.Подобные ловушки проходят только при соответствующем судействе.
16:05
ugdim
ЭТО КТО рассуждает и делает выводы от имени УЕФА??? ТЫ кто такой? ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!!
16:05
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
Бобров, что ты творишь???
16:03
DoNNyJuaNito
Миллер и бобрику дал молочка глотнуть?
16:02
tolkopositiv
А Боброву всё одно: что надо/скажут, то и напишет. Ну Украине такие хлопцы сейчас особо ценятся.
16:02
vabl
Судьям на заметку: чтобы Зенитка не мучилась, надо удалять троих игроков соперника ДО выхода на поле. Может, у них шнурки неправильного цвета?
16:01