УЕФА поддержал бы решение Еськова удалить Бикфалви

На 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" арбитр Алексей Еськов принял очень спорное решение, наказав Эрика Бикфалви предупреждением. Для игрока гостей оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. Судья учел, что Бикфалви попал прямой ногой в ногу соперника. Между тем сначала он успел выбить мяч.

Похожие моменты в последнее время случались в международных играх - в частности, в еврокубках. Там арбитры расценивали подобные действия, как фолы. У нас, наоборот, главным фактором считалось то, кто первым сыграл в мяч.

Опрошенные мной действующие судьи затруднились дать однозначную оценку эпизоду. Далеко не все поддержали вердикт коллеги.

Что касается красной карточки Роману Павлюченко на 62-й минуте, то, видимо, он оскорбил Еськова. Нападающему теперь грозит многоматчевая дисквалификация. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"