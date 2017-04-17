Участие Луиза Адриану и Зе Луиша в игре с "Ростовом" под вопросом

По данным "СЭ", участие нападающих "Спартака" Луиза Адриану и Зе Луиша в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" остается под вопросом. Оба форварда получили травмы во встрече 22-го тура с "Уфой" (3:1) и вынуждены были покинуть поле на 45-й и 51-й минутах соответственно. В игре с "Зенитом" (2:1) они участия не принимали.
В нынешнем сезоне Луиз Адриану, перешедший в "Спартак" зимой, провел три матча и забил один гол. На счету Зе Луиша 17 матчей, пять голов и пять голевых передач.
Отметим, что матч "Ростов" - "Спартак" состоится в субботу, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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