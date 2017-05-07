У "Спартака" не будет совместного просмотра матча "Зенит" - "Терек"

Как стало известно "СЭ", у футболистов "Спартака" не запланировано совместного просмотра матча 27-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Терек", после которого в случае ничьей или победы грозненцев красно-белые досрочно станут чемпионами России после 16-летнего перерыва. Причем решение не смотреть игру вместе было принято всей командой еще перед субботней встречей с "Томью" (1:0). (Игорь РАБИНЕР)

Матч "Зенит" - "Терек" пройдет сегодня, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.