15:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

У "Спартака" не будет совместного просмотра матча "Зенит" - "Терек"

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Как стало известно "СЭ", у футболистов "Спартака" не запланировано совместного просмотра матча 27-го тура премьер-лиги "Зенит""Терек", после которого в случае ничьей или победы грозненцев красно-белые досрочно станут чемпионами России после 16-летнего перерыва. Причем решение не смотреть игру вместе было принято всей командой еще перед субботней встречей с "Томью" (1:0). (Игорь РАБИНЕР)

Матч "Зенит" - "Терек" пройдет сегодня, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Жорик Вартанов

правильно, лучше совместно обыграйте Амкар

15:57