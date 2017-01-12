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"Твенте" заработает, если "Спартак" продаст Промеса

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"Твенте", который является бывшим клубом нападающего "Спартака" Квинси Промеса, может заработать, если красно-белые продадут форварда, утверждает Voetbal International. Клуб из города Энсхеде может получить пять процентов от суммы будущего трансфера.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с 25-летним голландцем заинтересован "Ливерпуль". В свою очередь спартаковцы намерены выручить за игрока не менее 25 миллионов фунтов стерлингов. Позже Промес подчеркнул, что не намерен покидать "Спартак" до завоевания чемпионского титула.

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Материалы REN-TV

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