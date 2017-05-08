"Твенте" получит от "Спартака" 500 тысяч евро за чемпионство Промеса

"Твенте" получит от "Спартака" бонус в размере 500 тысяч евро за то, что красно-белые стали чемпионами России, информирует Voetball International. Именно такой пункт значился в договоре по трансферу полузащитника Квинси Промеса. Голландский хавбек сменил "Твенте" на "Спартак" в 2014 году. Москвичи тогда заплатили за футболиста 11 миллионов евро.

Напомним, "Спартак" обеспечил себе золотые медали чемпионата России за три тура до окончания турнира. В текущем сезоне Промес провел за "Спартак" 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.