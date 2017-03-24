Турбину "забыли" снизить оценку за матч в Перми

Как выяснилось, одно из судейских решений в матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" контрольно-квалификационная комиссия (ККК) не разобрала, либо итоги его рассмотрения не были обнародованы.

Напомним, что судейство Евгения Турбина вызвало бурные споры, а моменты игры в Перми разбирались на двух заседаниях ККК РФС. Как уже сообщал "СЭ", за работу на игре 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) арбитр Евгений Турбин получил очень высокую оценку – 8,5 балла, что равно "пятерке с плюсом" по 5-балльной шкале. Она могла быть еще выше, но 0,1 балла сняли за невынесенное предупреждение – Хави Гарсии на 45-й минуте.

После этого судья пропустил 20-й тур, поехав преподавателем на сбор в Анапу. А теперь получил назначение на игру "Ростов" – "Краснодар", хотя мог отправиться на "скамейку запасных". Из-за еще одного момента пермского матча.

Речь о 86-й минуте встречи – моменте, когда Нету, сорвавший перспективную атаку "Амкара", был наказан штрафным, но ошибочно не получил желтую карточку. Для защитника она стала бы второй – ему пришлось бы покинуть поле. Такой промах судьи никак не сказался на его оценке, хотя, по существующим правилам, ее следовало снизить на несколько десятых балла – до 7,9. И не назначать на игру 21-го тура в Ростове-на-Дону. (Александр БОБРОВ)

Нарушение правил ЛУИША НЕТУ.