Турбин правильно не назначил пенальти в ворота "Амкара" после падения Шатова

На 13-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" арбитр Евгений Турбин поступил верно, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.
13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
Судья занимал хорошую позицию и правильно оценил детали единоборства Брайана Идову и Олега Шатова.
13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
Нарушения правил со стороны защитника пермской команды не было. (Александр БОБРОВ)
13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
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судьи + спартак крут
у него эйфория,еслиб с спартаком такая ситуация была бы турбина бы уже в фнл отправлял бы
13:57
DENsid
Дайте Боброву успокоительное, он не может остановиться ))))
13:51