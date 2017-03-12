13:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Турбин правильно не назначил пенальти в ворота "Амкара" после падения Шатова

13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара". 13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара". 13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара". 13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
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На 13-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" арбитр Евгений Турбин поступил верно, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".

Судья занимал хорошую позицию и правильно оценил детали единоборства Брайана Идову и Олега Шатова.

13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".

Нарушения правил со стороны защитника пермской команды не было. (Александр БОБРОВ)

13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".
13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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судьи + спартак крут

у него эйфория,еслиб с спартаком такая ситуация была бы турбина бы уже в фнл отправлял бы

13:57

DENsid

Дайте Боброву успокоительное, он не может остановиться ))))

13:51

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