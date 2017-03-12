Турбин правильно не назначил пенальти в ворота "Амкара" после падения Шатова

На 13-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" арбитр Евгений Турбин поступил верно, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".

Судья занимал хорошую позицию и правильно оценил детали единоборства Брайана Идову и Олега Шатова.

13-я минута. Падение Олега ШАТОВА в штрафной "Амкара".

Нарушения правил со стороны защитника пермской команды не было. (Александр БОБРОВ)