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Турбин - о падении Шатова: "Контакт с Идову был, но это не пенальти"

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Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Артем ДЗЮБА (слева) и Доменико КРИШИТО (справа) спорят с судьей Евгением ТУРБИНЫМ.Виновен ли Турбин?

Главный судья матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0) Евгений Турбин подчеркнул, что хорошо видел эпизод с падением полузащитника петербуржцев Олега Шатова, который произошел на 13-й минуте встречи. По его словам, в этом моменте был контакт, но защитник пермяков Брайн Идову не нарушал правила.

- Я хорошо просматривал момент с падением Шатова. Не вижу там нарушений со стороны Идову, - сказал Турбин в эфире программы "Свисток". - Там нет 11-метрового удара. Наличие физического контакта присутствовало. Для меня это не явная симуляция.

 

 

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