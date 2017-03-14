Турбин – о падении Дзюбы: "Небольшой контракт с Огуде был, но это не нарушение"

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не назначил пенальти в ворота пермской команды после контакта Фегора Огуде и Артема Дзюбы в штарфной хозяев. Эпизод произошел на 67-й минуте встречи.
– На поле я видел небольшой физический контакт Огуде и Дзюбы, – сказал Турбин в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – На мой взгляд, это не нарушение, и нет пенальти в этой ситуации. Главное, что такой контакт, если он имел место, не приводит к такому падению игрока нападения.
И еще один момент, который связан с фолом Гарсии, где он в безрассудной манере, выставив локоть в борьбе за мяч, атакует игрока. Я ошибся в этом моменте, потому что это нарушение, которое заслуживало желтой карточки. Учитывая те желтые карточки, которые в этом матче уже показал.
Не хотел бы оправдываться за те эпизоды, что случились в матче, я высказываю свое мнение, которое сформировалось в этой непростой для судейства игре.
NapoliFC
Дзюба заплатил Огуде, но Огуде не выполнил условие контракта:)
23:12
SPFAN
У Дзебы контракт с Огуде?
23:04
Serg19700
Зенит и Спартак больше всех плачут про судейство. Иногда ЦСКА подвывает.
23:04
баламошка
Крысиный король- известный симулянтишка, падает, когда душе его предательской угодно.
23:02
Шалманист
Дзюбе лавры Суареса-симулянта покоя не дают! От малейшего касания падает, сука, как подкошеный...
23:00
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
если бы про Гарсию ничего не бзднул, то в принципе сказанное выше можно было поддержать. но в такой связке: фола на Дзюбе не было, но Гарсию проворонил - говорит о махровой ангажированности двоечника со свистком.
22:59
serzheo
))) Контракт?)))
22:56
Amroth
"Небольшой контракт с Огуде был..." - Какая сумма была прописана в контракте?
22:48