22:30 14 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Турбин – о падении Дзюбы: "Небольшой контакт с Огуде был, но это не нарушение"

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Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не назначил пенальти в ворота пермской команды после контакта Фегора Огуде и Артема Дзюбы в штрафной хозяев. Эпизод произошел на 67-й минуте встречи.

 
Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Артем ДЗЮБА (слева) и Доменико КРИШИТО (справа) спорят с судьей Евгением ТУРБИНЫМ.Виновен ли Турбин?

– На поле я видел небольшой физический контакт Огуде и Дзюбы, – сказал Турбин в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – На мой взгляд, это не нарушение, и нет пенальти в этой ситуации. Главное, что такой контакт, если он имел место, не приводит к такому падению игрока нападения.

И еще один момент, который связан с фолом Гарсии, где он в безрассудной манере, выставив локоть в борьбе за мяч, атакует игрока. Я ошибся в этом моменте, потому что это нарушение, которое заслуживало желтой карточки. Учитывая те желтые карточки, которые в этом матче уже показал.

Не хотел бы оправдываться за те эпизоды, что случились в матче, я высказываю свое мнение, которое сформировалось в этой непростой для судейства игре.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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bigbigvit

матч был очень сложным для судейства. не было однобокого подхода. было давление на судью со стороны оборзевших бледно-голубых спирохет. деньги есть- играть не надо.сколько можно в них вбухивать????

00:29

john3007

Уроды, затравили судей. Ставте уже видеофиксацию гола и вопросов бы не было. Гребаные бомжы, как просерают ищут опровдания

00:18

higagy

Опечатка шикарна!

00:08

victor

дзюба упал как это ... ну как этот ... ну как мешок с ..... А это на пенальти не похоже )))

23:43 14 марта

Айл би бэк

Турбин прав.

23:41 14 марта

NapoliFC

Дзюба заплатил Огуде, но Огуде не выполнил условие контракта:)

23:12 14 марта

SPFAN

У Дзебы контракт с Огуде?

23:04 14 марта

Serg19700

Зенит и Спартак больше всех плачут про судейство. Иногда ЦСКА подвывает.

23:04 14 марта

баламошка

Крысиный король- известный симулянтишка, падает, когда душе его предательской угодно.

23:02 14 марта

Шалманист

Дзюбе лавры Суареса-симулянта покоя не дают! От малейшего касания падает, сука, как подкошеный...

23:00 14 марта

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

если бы про Гарсию ничего не бзднул, то в принципе сказанное выше можно было поддержать. но в такой связке: фола на Дзюбе не было, но Гарсию проворонил - говорит о махровой ангажированности двоечника со свистком.

22:59 14 марта

serzheo

))) Контракт?)))

22:56 14 марта

Amroth

"Небольшой контракт с Огуде был..." - Какая сумма была прописана в контракте?

22:48 14 марта

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