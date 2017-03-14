Турбин – о падении Дзюбы: "Небольшой контакт с Огуде был, но это не нарушение"

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не назначил пенальти в ворота пермской команды после контакта Фегора Огуде и Артема Дзюбы в штрафной хозяев. Эпизод произошел на 67-й минуте встречи.

– На поле я видел небольшой физический контакт Огуде и Дзюбы, – сказал Турбин в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – На мой взгляд, это не нарушение, и нет пенальти в этой ситуации. Главное, что такой контакт, если он имел место, не приводит к такому падению игрока нападения.

И еще один момент, который связан с фолом Гарсии, где он в безрассудной манере, выставив локоть в борьбе за мяч, атакует игрока. Я ошибся в этом моменте, потому что это нарушение, которое заслуживало желтой карточки. Учитывая те желтые карточки, которые в этом матче уже показал.

Не хотел бы оправдываться за те эпизоды, что случились в матче, я высказываю свое мнение, которое сформировалось в этой непростой для судейства игре.