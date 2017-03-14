22:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Турбин - о голе Дзюбы: "Он ошибочно подумал, что свободный разыгран"

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Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Артем ДЗЮБА (слева) и Доменико КРИШИТО (справа) спорят с судьей Евгением ТУРБИНЫМ.Виновен ли Турбин?

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не засчитал гол нападающего гостей Артема Дзюбы на 22-й минуте встречи. Форвард поразил ворота после того, как попал в офсайд, а вратарь соперника Дмитрий Хомич отправил мяч в его сторону.

- Был назначен свободный удар. Вратарь "Амкара" отправил мяч к месту, с которого должна была возобновиться игра свободным ударом, – сказал Турбин в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол". - Мяч в это время был не в игре. Дзюба устремился к мячу, ошибочно подумав, что удар выполнен. Далее после правильной установки мяча в месте нарушения, что соответствует правилам, игра продолжилась.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vastich

три дебила (Турбин, баламошка и werder63), вы бы хоть повтор посмотрели, перед тем как п*деть. А на повторе чётко видно, как Хомич АКЦЕНТИРОВАННО зафиксировал мяч на поверхности газона. Рукой, чтобы он не катился. И затем отдал пас в розыгрыш. А не отправил его ближе к месту, с которого надо свободный разыгрывать. То ли совести у вас троих нету, то ли очередь к окулисту длинная слишком...

23:15

баламошка

Игрочишка настолько туп, что до сих пор не знает, что такое свободный удар. Тупой капитан для тупых бомжей.

23:06

werder63

pushgun Турьин ты хоть краснеть умеешь. Залепуху какую то придумал. Ты смотррел на то. как вратарь Амкара установил мяч, разбежался и ввел его в игру. А свистнул ты когда увидел, что мяч катится в ворота. Чтобы тебя так судили. Продажная .... Повтор посмотри, и пойми, что после офсайда мяч вводится в игру с места нарушения! А не с места разбега вратаря, как ты до этого думал всю жизнь!)))))

22:53

pushgun

Турьин ты хоть краснеть умеешь. Залепуху какую то придумал. Ты смотррел на то. как вратарь Амкара установил мяч, разбежался и ввел его в игру. А свистнул ты когда увидел, что мяч катится в ворота. Чтобы тебя так судили. Продажная ....

22:37

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