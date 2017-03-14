Турбин - о голе Дзюбы: "Он ошибочно подумал, что свободный разыгран"

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не засчитал гол нападающего гостей Артема Дзюбы на 22-й минуте встречи. Форвард поразил ворота после того, как попал в офсайд, а вратарь соперника Дмитрий Хомич отправил мяч в его сторону.
- Был назначен свободный удар. Вратарь "Амкара" отправил мяч к месту, с которого должна была возобновиться игра свободным ударом, – сказал Турбин в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол". - Мяч в это время был не в игре. Дзюба устремился к мячу, ошибочно подумав, что удар выполнен. Далее после правильной установки мяча в месте нарушения, что соответствует правилам, игра продолжилась.
Vastich
три дебила (Турбин, баламошка и werder63), вы бы хоть повтор посмотрели, перед тем как п*деть. А на повторе чётко видно, как Хомич АКЦЕНТИРОВАННО зафиксировал мяч на поверхности газона. Рукой, чтобы он не катился. И затем отдал пас в розыгрыш. А не отправил его ближе к месту, с которого надо свободный разыгрывать. То ли совести у вас троих нету, то ли очередь к окулисту длинная слишком...
23:15
баламошка
Игрочишка настолько туп, что до сих пор не знает, что такое свободный удар. Тупой капитан для тупых бомжей.
23:06
werder63
pushgun Турьин ты хоть краснеть умеешь. Залепуху какую то придумал. Ты смотррел на то. как вратарь Амкара установил мяч, разбежался и ввел его в игру. А свистнул ты когда увидел, что мяч катится в ворота. Чтобы тебя так судили. Продажная .... Повтор посмотри, и пойми, что после офсайда мяч вводится в игру с места нарушения! А не с места разбега вратаря, как ты до этого думал всю жизнь!)))))
22:53
pushgun
Турьин ты хоть краснеть умеешь. Залепуху какую то придумал. Ты смотррел на то. как вратарь Амкара установил мяч, разбежался и ввел его в игру. А свистнул ты когда увидел, что мяч катится в ворота. Чтобы тебя так судили. Продажная ....
22:37