Турбин - о голе Дзюбы: "Он ошибочно подумал, что свободный разыгран"

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не засчитал гол нападающего гостей Артема Дзюбы на 22-й минуте встречи. Форвард поразил ворота после того, как попал в офсайд, а вратарь соперника Дмитрий Хомич отправил мяч в его сторону.

- Был назначен свободный удар. Вратарь "Амкара" отправил мяч к месту, с которого должна была возобновиться игра свободным ударом, – сказал Турбин в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол". - Мяч в это время был не в игре. Дзюба устремился к мячу, ошибочно подумав, что удар выполнен. Далее после правильной установки мяча в месте нарушения, что соответствует правилам, игра продолжилась.