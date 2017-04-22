Три удаления в одной команде: рекорд России от Еськова

В первом матче на новом стадионе "Зенита" судья Алексей Еськов установил уникальное достижение: впервые в истории чемпионатов России он удалил сразу трех футболистов одной команды. Московский арбитр изгнал с поля уральцев Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Более двух красных карточек за встречу предъявлено в 20-й раз, в четырех случаях их оказывалось четыре. Еськов же и раньше выгонял троих игроков, но они были из разных клубов: это произошло в 2012 году в матче "Динамо" – "Терек".

Все матчи чемпионата России, в которых было больше двух удалений

Дата Тур Город Матч Судья Удаления 21.09.1995 26-й Владикавказ Алания – Спартак – 1:1 Николай ЛЕВНИКОВ 2:2 (Никифоров, Юран – Канищев, Тимофеев) 09.07.1997 17-й Новороссийск Черноморец – Алания – 1:2 Валентин ИВАНОВ 1:2 (Майоров – Р.Жутаутас, Гахокидзе) 07.06.1998 13-й Калининград Балтика – Черноморец – 1:0 Гаряфий ЖАФЯРОВ 2:1 (Визенок, Седнев – Шкурин) 13.06.1999 10-й Владикавказ Алания -Динамо – 5:1 Николай ИВАНОВ 1:2 (Д.Базаев – Островский, С.Гришин) 08.04.2000 3-й Москва Спартак – Локомотив – 0:0 Андрей БУТЕНКО 1:2 (Парфенов – Нижегородов, Евсеев) 29.07.2000 19-й Москава ЦСКА – Спартак – 2:1 Александр КОЖУХОВ 2:2 (Хизанейшвили, Робсон – Варламов, Боков) 09.03.2002 1-й Москва ЦСКА – Торпедо-ЗИЛ – 4:0 Юрий БАСКАКОВ 1:2 (Семак – Куртиян, Мусатов) 11.09.2002 23-й Москва ЦСКА – Динамо – 2:3 Юрий БАСКАКОВ 1:2 (Шемберас – Харлачев, Точилин) 10.11.2002 29-й Москва Торпедо – Сатурн – 1:1 Сергей ФУРСА 1:2 (Йолович – Йович, Ляпкин) 31.08.2003 23-й Москва ЦСКА – Сатурн – 1:1 Николай ИВАНОВ 2:1 (Шемберас, Рахимич – Павлович) 29.08.2004 21-й Раменское Сатурн – ЦСКА – 0:1 Александр ГОНЧАР 2:2 (Бастия, Д.Базаев – В.Березуцкий, Жирков) 23.07.2006 12-й Москва ЦСКА – Кр.Советов – 1:1 Игорь ЕГОРОВ 1:2 (Карвалью – Бранко, Ангбва) 27.09.2008 12-й Самара Кр.Советов – Динамо – 3:3 Владислав БЕЗБОРОДОВ 2:1 (Савин, О Бом Сок – К.Комбаров) 30.05.2009 11-й Москва Локомотив – Спартак – 2:1 Алексей НИКОЛАЕВ 2:1 (Сычев, Фининью – Рафаэл Кариока) 22.03.2010 2-й Томск Томь – Рубин – 0:1 Николай ИВАНОВ 2:1 (Джиоев, Климов – Горбанец) 19.08.2012 5-й Химки Динамо – Терек – 1:2 Алексей ЕСЬКОВ 2:1 (Рыков, Кураньи – Ндуассель) 08.12.2012 19-й Краснодар Кубань – Алания – 0:0 Тимур АРСЛАНБЕКОВ 2:1 (Зелау, Козлов – Дудиев) 19.05.2013 29-й Владикавказ Алания – Динамо – 1:0 Сергей ИВАНОВ 2:2 (Джуджак, Кокорин – Данилу Неку, Чантурия) 22.04.2017 24-й Санкт-Петербург Зенит – Урал – 2:0 Алексей ЕСЬКОВ 0:3 (Бикфалви, Павлюченко, Емельянов)

После матча с "Уралом" питерцы догнали "Анжи" и "Терек" в списке команд, чьих соперников в этом сезоне удаляли чаще всех. Помимо трех уральцев красные карточки в противостоянии с "Зенитом" "заработали" ростовчанин Александр Гацкан и армеец Понтус Вернблум. Причем дончане лидируют по числу удалений – 7, при этом Гацкан с тремя опережает половину команд премьер-лиги.

Удаления в чемпионате России-2016/17

Клуб Свои Чужие +/- Анжи 2 5 -3 Терек 2 5 -3 ЦСКА 1 4 -3 Зенит 3 5 -2 Амкар 1 3 -2 Арсенал 1 3 -2 Локомотив 1 3 -2 Рубин 4 5 -1 Спартак 3 3 0 Краснодар 2 2 0 Кр.Советов 2 2 0 Уфа 3 1 +2 Оренбург 4 1 +3 Урал 4 1 +3 Томь 5 0 +5 Ростов 7 2 +5

Подготовил Кирилл БУРДАКОВ