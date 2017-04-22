21:45 22 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Три удаления в одной команде: рекорд России от Еськова

Алексей ЕСЬКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Алексей ЕСЬКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0

В первом матче на новом стадионе "Зенита" судья Алексей Еськов установил уникальное достижение: впервые в истории чемпионатов России он удалил сразу трех футболистов одной команды. Московский арбитр изгнал с поля уральцев Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Более двух красных карточек за встречу предъявлено в 20-й раз, в четырех случаях их оказывалось четыре. Еськов же и раньше выгонял троих игроков, но они были из разных клубов: это произошло в 2012 году в матче "Динамо" – "Терек".

Все матчи чемпионата России, в которых было больше двух удалений

Дата

Тур

Город

Матч

Судья

Удаления

21.09.1995

26-й

Владикавказ

Алания – Спартак – 1:1

Николай ЛЕВНИКОВ

2:2 (Никифоров, Юран – Канищев, Тимофеев)

09.07.1997

17-й

Новороссийск

Черноморец – Алания – 1:2

Валентин ИВАНОВ

1:2 (Майоров – Р.Жутаутас, Гахокидзе)

07.06.1998

13-й

Калининград

Балтика – Черноморец – 1:0

Гаряфий ЖАФЯРОВ

2:1 (Визенок, Седнев – Шкурин)

13.06.1999

10-й

Владикавказ

Алания -Динамо – 5:1

Николай ИВАНОВ

1:2 (Д.Базаев – Островский, С.Гришин)

08.04.2000

3-й

Москва

Спартак – Локомотив – 0:0

Андрей БУТЕНКО

1:2 (Парфенов – Нижегородов, Евсеев)

29.07.2000

19-й

Москава

ЦСКА – Спартак – 2:1

Александр КОЖУХОВ

2:2 (Хизанейшвили, Робсон – Варламов, Боков)

09.03.2002

1-й

Москва

ЦСКА – Торпедо-ЗИЛ – 4:0

Юрий БАСКАКОВ

1:2 (Семак – Куртиян, Мусатов)

11.09.2002

23-й

Москва

ЦСКА – Динамо – 2:3

Юрий БАСКАКОВ

1:2 (Шемберас – Харлачев, Точилин)

10.11.2002

29-й

Москва

Торпедо – Сатурн – 1:1

Сергей ФУРСА

1:2 (Йолович – Йович, Ляпкин)

31.08.2003

23-й

Москва

ЦСКА – Сатурн – 1:1

Николай ИВАНОВ

2:1 (Шемберас, Рахимич – Павлович)

29.08.2004

21-й

Раменское

Сатурн – ЦСКА – 0:1

Александр ГОНЧАР

2:2 (Бастия, Д.Базаев – В.Березуцкий, Жирков)

23.07.2006

12-й

Москва

ЦСКА – Кр.Советов – 1:1

Игорь ЕГОРОВ

1:2 (Карвалью – Бранко, Ангбва)

27.09.2008

12-й

Самара

Кр.Советов – Динамо – 3:3

Владислав БЕЗБОРОДОВ

2:1 (Савин, О Бом Сок – К.Комбаров)

30.05.2009

11-й

Москва

Локомотив – Спартак – 2:1

Алексей НИКОЛАЕВ

2:1 (Сычев, Фининью – Рафаэл Кариока)

22.03.2010

2-й

Томск

Томь – Рубин – 0:1

Николай ИВАНОВ

2:1 (Джиоев, Климов – Горбанец)

19.08.2012

5-й

Химки

Динамо – Терек – 1:2

Алексей ЕСЬКОВ

2:1 (Рыков, Кураньи – Ндуассель)

08.12.2012

19-й

Краснодар

Кубань – Алания – 0:0

Тимур АРСЛАНБЕКОВ

2:1 (Зелау, Козлов – Дудиев)

19.05.2013

29-й

Владикавказ

Алания – Динамо – 1:0

Сергей ИВАНОВ

2:2 (Джуджак, Кокорин – Данилу Неку, Чантурия)

22.04.2017

24-й

Санкт-Петербург

Зенит – Урал – 2:0

Алексей ЕСЬКОВ

0:3 (Бикфалви, Павлюченко, Емельянов)

После матча с "Уралом" питерцы догнали "Анжи" и "Терек" в списке команд, чьих соперников в этом сезоне удаляли чаще всех. Помимо трех уральцев красные карточки в противостоянии с "Зенитом" "заработали" ростовчанин Александр Гацкан и армеец Понтус Вернблум. Причем дончане лидируют по числу удалений – 7, при этом Гацкан с тремя опережает половину команд премьер-лиги.

Удаления в чемпионате России-2016/17

Клуб

Свои

Чужие

+/-

Анжи

2

5

-3

Терек

2

5

-3

ЦСКА

1

4

-3

Зенит

3

5

-2

Амкар

1

3

-2

Арсенал

1

3

-2

Локомотив

1

3

-2

Рубин

4

5

-1

Спартак

3

3

0

Краснодар

2

2

0

Кр.Советов

2

2

0

Уфа

3

1

+2

Оренбург

4

1

+3

Урал

4

1

+3

Томь

5

0

+5

Ростов

7

2

+5

Подготовил Кирилл БУРДАКОВ

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий