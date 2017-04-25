Три победы в пяти турах гарантируют "Спартаку" чемпионство

После победы над "Уралом" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" довел преимущество над ближайшим преследователем ЦСКА, играющим завтра с "Локомотивом", до 10 очков. Таким образом, красно-белым для того, чтобы завоевать золотые медали, достаточно набрать в оставшихся пяти встречах девять очков (максимум армейцев - 18 баллов).
Напомним, что команде Массимо Карреры в будущих турах предстоит встретиться с ЦСКА, "Томью", "Амкаром", "Тереком" и тульским "Арсеналом". (Кирилл БУРДАКОВ)
funyaka
А 2 победы и 3 ничьи?:)
21:57
Brodyaga
кто ещё ? ЦСКА
21:55
James Gang
Томь, Арсенал иии ... Кто еще?-------Терек дома
21:55
DAVI SVININU!
Всем нужно постараться чтобы этого неслучилось!
21:51
Igocha
еще цска
21:49
DoGmaTiX
Томь, Арсенал иии ... Кто еще?
21:43