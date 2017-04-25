21:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Три победы в пяти турах гарантируют "Спартаку" чемпионство

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После победы над "Уралом" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" довел преимущество над ближайшим преследователем ЦСКА, играющим завтра с "Локомотивом",  до 10 очков. Таким образом, красно-белым для того, чтобы завоевать золотые медали, достаточно набрать в оставшихся пяти встречах девять очков (максимум армейцев - 18 баллов).

Напомним, что команде Массимо Карреры в будущих турах предстоит встретиться с ЦСКА, "Томью", "Амкаром", "Тереком" и тульским "Арсеналом". (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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funyaka

А 2 победы и 3 ничьи?:)

21:57

Brodyaga

кто ещё ? ЦСКА

21:55

James Gang

Томь, Арсенал иии ... Кто еще?-------Терек дома

21:55

DAVI SVININU!

Всем нужно постараться чтобы этого неслучилось!

21:51

Igocha

еще цска

21:49

DoGmaTiX

Томь, Арсенал иии ... Кто еще?

21:43