Три победы в пяти турах гарантируют "Спартаку" чемпионство

После победы над "Уралом" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" довел преимущество над ближайшим преследователем ЦСКА, играющим завтра с "Локомотивом", до 10 очков. Таким образом, красно-белым для того, чтобы завоевать золотые медали, достаточно набрать в оставшихся пяти встречах девять очков (максимум армейцев - 18 баллов).

Напомним, что команде Массимо Карреры в будущих турах предстоит встретиться с ЦСКА, "Томью", "Амкаром", "Тереком" и тульским "Арсеналом". (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"