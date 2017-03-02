Три игрока "Зенита" отправились в "Кошице"

"Зенит" и словацкий "Кошице" достигли договоренности об аренде трех игроков молодежного состава сине-бело-голубых, информирует официальный сайт питерского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В Словакию отправятся вратарь Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян.



18-летний Бугриев дебютировал за молодежный "Зенит" 7 ноября 2015 года и провел за команду Игоря Симутенкова 24 матча, забив два мяча.



На счету Вартаняна четыре встречи в молодежном первенстве страны, Пономаренко за "Зенит" не играл.



"Кошице" выступает во второй по силе лиге чемпионата Словакии и после первой части сезона лидирует в восточной зоне, опережая ближайшего преследователя на десять очков.



За "Кошице" также на правах аренды выступают еще два зенитовца – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев.