Третий гол "Спартака": защита ЦСКА впала в анабиоз

Второму голу Зе Луиша в столичном дерби "Спартак" – ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги предшествовала потеря бдительности Сергеем Игнашевичем и Василием Березуцким.

Ветеранов ЦСКА, вероятно, усыпил долгий розыгрыш мяча спартаковцами на правом фланге, и они совершенно забыли, что Ромулу славится умением дать обостряющий пас, а Зе Луиш – резко стартовать в свободную зону. В итоге это случилось, причем с необычайной простотой: хавбек отправил мяч в штрафную, а форвард настиг его там, после чего красивым финтом убрал со своего пути бросившегося исправлять положение Березуцкого и отправил мяч в сетку мимо Игоря Акинфеева. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА