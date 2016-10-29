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Третий гол "Спартака": защита ЦСКА впала в анабиоз

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Второму голу Зе Луиша в столичном дерби "Спартак"ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги предшествовала потеря бдительности Сергеем Игнашевичем и Василием Березуцким.

Ветеранов ЦСКА, вероятно, усыпил долгий розыгрыш мяча спартаковцами на правом фланге, и они совершенно забыли, что Ромулу славится умением дать обостряющий пас, а Зе Луиш – резко стартовать в свободную зону. В итоге это случилось, причем с необычайной простотой: хавбек отправил мяч в штрафную, а форвард настиг его там, после чего красивым финтом убрал со своего пути бросившегося исправлять положение Березуцкого и отправил мяч в сетку мимо Игоря Акинфеева. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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206

Мимо Игоря можно и Белаз отправить. Он и не заметити.

20:35

206

Мимо Игоря можно и Белаз отправитьм.Он и не заметити.

20:35

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