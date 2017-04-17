Тренировочная база "Спартака" в Тушине сдана в эксплуатацию

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной базы "Спартака", сообщает официальный сайт ведомства. База, расположенная рядом с "Открытие Ареной", включает в себя шесть открытых полей с натуральным и искусственным покрытием.

На территории также располагается одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тысячи кв. м. В подземном этаже размещены помещения для хранения оборудования и специальной техники по уходу за футбольными полями. В надземной части – главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты. Фасады здания выполнены в красно-белых тонах.

Ранее владелец красно-белых Леонид Федун сообщал, что инвестиции составили более 1 миллиарда рублей. На новую базу "Спартак" сможет перебраться из подмосковной Тарасовки после ЧМ-2018.