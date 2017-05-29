Тренер Чирилэ обвинил Луческу в падении румынского футбола

Румынский тренер Ионуц Чирилэ обрушился на своего соотечественника, бывшего главного тренера "Зенита" Мирчу Луческу с обвинениями в развале футбола Румынии. По словам экс-наставника "Тэргу Муреш" и "Конкордии", Луческу влиял на назначения тренеров в румынских клубах и распределение очков.

- Вас удивит то, что я скажу, и я говорю это с болью в сердце, - цитирует sport.ru Чирилэ. - Но я не хочу произносить имя человека, которого я любил, идеализировал, боготворил, но который принес столько проблем всему румынскому футболу и воткнул мне множество ножей в спину. Он сыграл роль в падении румынского футбола, потому что часто влиял на назначения тренеров в румынских клубах и распределение ключевых очков. Я говорю об этом с болью в сердце, потому что все знают, что значит для меня Мирча Луческу. Я могу лишь добавить, что Луческу в румынском футболе сильнее, чем генерал Колдя.

Чирилэ упомянул бывшего заместителя начальника службы разведки Румынии Флориана Колдю, котоорый в январе был отстранен от должности по обвинению в связях с криминальными элементами.

Отметим, что Луческу не работал с румынскими клубами с 2000 года после ухода из "Рапида". Впоследствии он возглавлял "Галатасарай", "Бешикташ" и "Шахтер", а в "Зените" работал в сезоне-2016/17 и был уволен накануне.