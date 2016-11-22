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Тренер академии "Зенита": "В учебе Селихов отставал безнадежно"

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Тренер академии "Зенита" Иван Шабаров подчеркнул, что вратарь Александр Селихов был интересным юным игроком с отличными задатками. Сегодня стало известно, что 22-летний голкипер переходит в "Спартак".

 
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– С приходом "Селихова" в нашей команде стало три вратаря, но по уровню игры Селихов был в числе первых двух: конкурировал вместе с Антоном Цветковым, – вспоминает Шабаров. – Играли примерно по одной игре, дружили. Оба были интересными, с отличными задатками, мы делали ставку на обоих. В итоге Саша отыграл в моей команде два года, после чего стал заниматься под руководством Анвера Конеева (ныне он помогает Владиславу Радимову в "Зените-2". – Прим. "СЭ"). И из-за проблем с учебой его в выпускном классе отчислили.

Трудности в учебе были и в то время, когда Селихов тренировался у меня. Он же, как я понял, и в "Спартаке" с ней особенно не заморачивался, максимум старался отсидеть на уроках на свою "тройку". Чувствовались большие пробелы. Саша – вовсе не глупый парень, но, к сожалению, были упущения по некоторым предметам, которые и не давали ему "вернуться в игру". Отставал безнадежно. Меня не раз вызывали в интернат, говорили про его проблемы, хотели отчислить, но поначалу ограничивались испытательными сроками, которых было несколько. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

shpasic, отлично! Так держать! :)

18:01

shpasic

безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим...

17:54

onlywhitespartak

Ну и для чего это инфа ? Мне из этого сделать выводы что он не далекого ума человек или то что футбол для него на первом месте был ? Я думаю в любом случаи должен быть не глупее березуцких )) вот если бы он старался и тройки получал то это было бы печально , а так это не о чем не говорит тем более щас такая школьная программа что та же пятерка не о чем не говорит

17:49

spetrov

Вам шашечки или ехать?

17:36

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