Тренер академии "Зенита": "В учебе Селихов отставал безнадежно"

Тренер академии "Зенита" Иван Шабаров подчеркнул, что вратарь Александр Селихов был интересным юным игроком с отличными задатками. Сегодня стало известно, что 22-летний голкипер переходит в "Спартак".

– С приходом "Селихова" в нашей команде стало три вратаря, но по уровню игры Селихов был в числе первых двух: конкурировал вместе с Антоном Цветковым, – вспоминает Шабаров. – Играли примерно по одной игре, дружили. Оба были интересными, с отличными задатками, мы делали ставку на обоих. В итоге Саша отыграл в моей команде два года, после чего стал заниматься под руководством Анвера Конеева (ныне он помогает Владиславу Радимову в "Зените-2". – Прим. "СЭ"). И из-за проблем с учебой его в выпускном классе отчислили.

Трудности в учебе были и в то время, когда Селихов тренировался у меня. Он же, как я понял, и в "Спартаке" с ней особенно не заморачивался, максимум старался отсидеть на уроках на свою "тройку". Чувствовались большие пробелы. Саша – вовсе не глупый парень, но, к сожалению, были упущения по некоторым предметам, которые и не давали ему "вернуться в игру". Отставал безнадежно. Меня не раз вызывали в интернат, говорили про его проблемы, хотели отчислить, но поначалу ограничивались испытательными сроками, которых было несколько. (Михаил ГОНЧАРОВ)