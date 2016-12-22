"Трабзонспор" расхотел платить "Спартаку" 3 миллиона евро за Таски?

"Трабзонспор" приостановил переговоры со "Спартаком" по поводу покупки защитника Сердара Таски, информирует sporx.com. Турецкий клуб не хочет платить красно-белым три миллиона евро за 29-летнего немца. Отмечается, что это завышенная сумма, учитывая то, что контракт истекает уже через полгода.
В текущем сезоне Таски провел в составе москвичей 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.
Ботаникум
За такую, почти "баварскую", "таску" жабиться отдать "федунцам" 3 мильЁна!?....... Ну, и сквалыги же эти "трабзоны...." (почти "кобзоны")!!!
19:36
onlywhitespartak
Ну конечно зачем платить 3 ляма , если этот менеджмент и продать ни кого не может ... Либо отпускают бесплатно, либо в аренду либо вообще платят за досрочное расторжение контракта !!! Про покупки я уже говорил какой у них уровень
17:59