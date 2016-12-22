"Трабзонспор" расхотел платить "Спартаку" 3 миллиона евро за Таски?

"Трабзонспор" приостановил переговоры со "Спартаком" по поводу покупки защитника Сердара Таски, информирует sporx.com. Турецкий клуб не хочет платить красно-белым три миллиона евро за 29-летнего немца. Отмечается, что это завышенная сумма, учитывая то, что контракт истекает уже через полгода.

В текущем сезоне Таски провел в составе москвичей 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.