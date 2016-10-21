"Тосно" не собирается платить "Зениту" компенсацию за игроков

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подчеркнул, что клуб не согласен с решением Палаты по разрешению споров РФС по поводу двух игроков клуба. Ранее стало известно, что тосненцев обязали выплатить 300 тысяч евро "Зениту" за защитника Дмитрия Богаева и полузащитника Павла Киреенко. Оба игрока являются воспитанниками питерцев, этим летом они на правах свободных агентов перешли в литовскую "Палангу", откуда "Тосно" и взял их в аренду. "Зенит" требует компенсацию за их подготовку.

– Я не согласен с решением палаты, будем обжаловать. Юристы уже занимаются этим вопросом, – цитирует sportsdaily.ru Матюшенко. – В скором времени соответствующие бумаги будут отправлены.

– "Зенит" хочет получить около 300 тысяч евро?

– Да, они хотят примерно такую сумму. Но откуда она взялась, я не очень понимаю.

– С вами пытались договориться без подачи этого иска?

– Когда я хотел, чтобы эти игроки перешли в "Тосно", мы писали в "Зенит" запросы, но никто не отвечал. Когда они оказались в "Паланге", нам пошли на встречу. На тот момент никакого отношения к петербургскому клубу они не имели. Поэтому будем решать этот вопрос!