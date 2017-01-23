Томислав Эрцег: "Настасич переходит в "Зенит"? Невозможно!"

Томислав Эрцег, представляющий агентство, которое ведет дела защитника "Шальке" Матия Настасича, опроверг информацию о вероятном переходе своего клиента в "Зенит". Трансфер 23-летнего серба оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро. Настасич ранее выступал за "Фиорентину", откуда перешел в "Манчестер Сити", а затем в "Шальке" за 9,5 миллиона евро.

"Настасич переходит в "Зенит"? Невозможно!", – цитирует "Спорт день за днем" Эрцега.