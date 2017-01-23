17:12 23 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Томислав Эрцег: "Настасич переходит в "Зенит"? Невозможно!"

0
0
0

Томислав Эрцег, представляющий агентство, которое ведет дела защитника "Шальке" Матия Настасича, опроверг информацию о вероятном переходе своего клиента в "Зенит". Трансфер 23-летнего серба оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро. Настасич ранее выступал за "Фиорентину", откуда перешел в "Манчестер Сити", а затем в "Шальке" за 9,5 миллиона евро.

"Настасич переходит в "Зенит"? Невозможно!", – цитирует "Спорт день за днем" Эрцега.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/agent-nastasicha-matiya-perexodit-v-zenit-nevozmozhno

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ