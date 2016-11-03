10:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Томь" подготовилась к отключению воды в день матча со "Спартаком"

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что клуб подготовился к масштабному отключению воды в городе, которое намечено в день матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком". В клубе установили емкости для воды, чтобы футболисты были обеспечены водой.

– Да, мы впервые столкнулись с такой ситуацией, но знали об этом заранее, обратились в "Томскводоканал", они пошли навстречу, – сказал в эфире "Радио Сибирь" Киселев, слова которого приводит ТАСС. – Нам предоставят две емкости порядка 8-10 кубометров, мы сделали небольшую реконструкцию в подвальных помещениях, подсоединимся, у нас вода будет.

Руслан Киселев: "Опасений по проведению матча "Томь" - "Спартак" нет"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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просто Царь

А как насчет электроэнергии ?

11:24

HONESTO

жесть!!!Спартаку будет тяжелее чем с цкга.

10:38

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