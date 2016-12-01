18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ткачев удвоил преимущество "Крыльев" в игре со "Спартаком"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На второй добавленной к первому тайму минуте самарцы поймали гостей на контратаке. Ткачев получил мяч на левом углу штрафной красно-белых и точно пробил в ближний угол. После этого команды сразу ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу "Крыльев".

Стоит отметить, что Ткачев арендован самарцами у ЦСКА.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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_Я_против_Астротерфа_

пойду консервы открою кошку покормлю))))))))))

19:16

BATAMAN

По любому была судейская ошибка.

19:03

Знаток1964

Граждане.....Караул!!!!!.....ЧемпиЁна беспардонно ЗАСУЖИВАЮТ

19:03

Bache Gabrielsen

Слуцкогинерам это все равно не поможет, так что успокойтесь.

19:03

Dexty_07

Крылья на голову выше Спартака пока что! Спартак может спасти комбинация судейского произвола (который восстал против самой "народной команды), резкого потепления в Самаре, прозрения Промеса, 2-ух автоголов Паскуато, который мечтает играть в Спартаке.

18:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ