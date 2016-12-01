Ткачев удвоил преимущество "Крыльев" в игре со "Спартаком"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На второй добавленной к первому тайму минуте самарцы поймали гостей на контратаке. Ткачев получил мяч на левом углу штрафной красно-белых и точно пробил в ближний угол. После этого команды сразу ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу "Крыльев".
Стоит отметить, что Ткачев арендован самарцами у ЦСКА.
_Я_против_Астротерфа_
пойду консервы открою кошку покормлю))))))))))
19:16
BATAMAN
По любому была судейская ошибка.
19:03
Знаток1964
Граждане.....Караул!!!!!.....ЧемпиЁна беспардонно ЗАСУЖИВАЮТ
19:03
Bache Gabrielsen
Слуцкогинерам это все равно не поможет, так что успокойтесь.
19:03
Dexty_07
Крылья на голову выше Спартака пока что! Спартак может спасти комбинация судейского произвола (который восстал против самой "народной команды), резкого потепления в Самаре, прозрения Промеса, 2-ух автоголов Паскуато, который мечтает играть в Спартаке.
18:59