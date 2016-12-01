Ткачев удвоил преимущество "Крыльев" в игре со "Спартаком"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На второй добавленной к первому тайму минуте самарцы поймали гостей на контратаке. Ткачев получил мяч на левом углу штрафной красно-белых и точно пробил в ближний угол. После этого команды сразу ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу "Крыльев".

Стоит отметить, что Ткачев арендован самарцами у ЦСКА.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"