21:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Тимощук – в тренерском штабе "Зенита"

Анатолий ТИМОЩУК. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
Анатолий ТИМОЩУК. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
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Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". 37-летний украинец закончил карьеру игрока 10 февраля этого года. Его последним клубом был "Кайрат". В "Зените" Тимощук станет помощником главного тренера Мирчи Луческу. Соглашение с ним рассчитано на два года.

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!" - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что украинец выступал за питерский клуб с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В составе сине-бело-голубых Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-16-anatoliy-timoshchuk-voshel-v-trenerskiy-shtab-zenita.htm

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КОММЕНТАРИИ (14)
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1 JAMAL

Нехай в свою нэзалэжну йиде працюваты цей свидомит !

22:17

LemieuxMario

гнать в шею бендеру!. на родину пущай валит)))

22:11

pushgun

Какой Анатолий был игрок в его первый приход (до Баварии) мы помним. А вот какой он тренер????????????

22:06

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

бабло победило... любовь к родине и запихнуло принципы и взгляды в одно место.

22:05

karlikf1

А чего хохлу, ничего в хохляндии не нашлось чтоли, какой работёнки тренером? Неужели ничего не пообещали, когда ходил там по госпиталям, посещал раненых бендеровских собак.

21:53

Rotorvolgograd

вот всегда так мужика легко обвинять. а мб жена ему не давала вот и ушёл. а то прям с новорождёнными оставил и без денег.

21:50

vatnik

Kharyok1 кастрюля, вы врага сами выдумали - сами поверили оглянись вокруг и начинай умнеть, харэ скакать

21:43

Kharyok1

а никак не понимать, Точнее, понимать так же, как поняла его бывшая жена, которой он изменял несколько лет, пока играл за "Зенит", и бросившей её с детьми, едва только удалось поднять на ноги новорожденных, которые чуть во время родов не умерли (тогда, помнится, вся "Бавария" поддерживала Тимощука и его жену после тяжелых родов). А теперь жена его проклинает и за то, что бросил, и за то, что работает на врага. Который каждый день убивает украинских ребят. Бывшая жена как раз работает в госпитале и волонтером, и всё это видит воочию. Так что так и понимать.

21:38

ZoSo

В ато деньги кончились, решил подзаработать?! ))

21:37

Der schwein

Украинские СМИ постоянно орут, что РОССИЯ напала на Украину. А тут получается, что гражданин Нэзалэжной устроился на работу во вражескую страну. Как это понимать? )))

21:32

Sandberg

Его на поле надо, а не на мостик!

21:26

Der schwein

Зачем ???

21:23

Гетеродин

Хорошие новости наконец.

21:21

ЮКИ

толян,заклеймят тебя в родном Лучеську Великому,как заклятого сепара!

21:16

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