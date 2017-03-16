Тимощук – в тренерском штабе "Зенита"

Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". 37-летний украинец закончил карьеру игрока 10 февраля этого года. Его последним клубом был "Кайрат". В "Зените" Тимощук станет помощником главного тренера Мирчи Луческу. Соглашение с ним рассчитано на два года.
"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!" - говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, что украинец выступал за питерский клуб с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В составе сине-бело-голубых Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-16-anatoliy-timoshchuk-voshel-v-trenerskiy-shtab-zenita.htm
1 JAMAL
Нехай в свою нэзалэжну йиде працюваты цей свидомит !
22:17
LemieuxMario
гнать в шею бендеру!. на родину пущай валит)))
22:11
pushgun
Какой Анатолий был игрок в его первый приход (до Баварии) мы помним. А вот какой он тренер????????????
22:06
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
бабло победило... любовь к родине и запихнуло принципы и взгляды в одно место.
22:05
karlikf1
А чего хохлу, ничего в хохляндии не нашлось чтоли, какой работёнки тренером? Неужели ничего не пообещали, когда ходил там по госпиталям, посещал раненых бендеровских собак.
21:53
Rotorvolgograd
вот всегда так мужика легко обвинять. а мб жена ему не давала вот и ушёл. а то прям с новорождёнными оставил и без денег.
21:50
vatnik
Kharyok1 кастрюля, вы врага сами выдумали - сами поверили оглянись вокруг и начинай умнеть, харэ скакать
21:43
Kharyok1
а никак не понимать, Точнее, понимать так же, как поняла его бывшая жена, которой он изменял несколько лет, пока играл за "Зенит", и бросившей её с детьми, едва только удалось поднять на ноги новорожденных, которые чуть во время родов не умерли (тогда, помнится, вся "Бавария" поддерживала Тимощука и его жену после тяжелых родов). А теперь жена его проклинает и за то, что бросил, и за то, что работает на врага. Который каждый день убивает украинских ребят. Бывшая жена как раз работает в госпитале и волонтером, и всё это видит воочию. Так что так и понимать.
21:38
ZoSo
В ато деньги кончились, решил подзаработать?! ))
21:37
Der schwein
Украинские СМИ постоянно орут, что РОССИЯ напала на Украину. А тут получается, что гражданин Нэзалэжной устроился на работу во вражескую страну. Как это понимать? )))
21:32
Sandberg
Его на поле надо, а не на мостик!
21:26
Der schwein
Зачем ???
21:23
Гетеродин
Хорошие новости наконец.
21:21
ЮКИ
толян,заклеймят тебя в родном Лучеську Великому,как заклятого сепара!
21:16