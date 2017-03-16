Тимощук – в тренерском штабе "Зенита"

Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". 37-летний украинец закончил карьеру игрока 10 февраля этого года. Его последним клубом был "Кайрат". В "Зените" Тимощук станет помощником главного тренера Мирчи Луческу. Соглашение с ним рассчитано на два года.

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!" - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что украинец выступал за питерский клуб с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В составе сине-бело-голубых Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.