Тибериу Гиоане: "Луческу не закончит карьеру, даже если уйдет из "Зенита"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Тибериу Гиоане в интервью Football 24 выразил уверенность в том, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в ближайшее время не завершит карьеру. По словам румына, специалист не может жить без футбола.

- Мирча Луческу - ваш соотечественник. Когда он якобы хотел видеть вас в "Шахтере"? - вопрос Гиоане.

- Когда мне было 18 лет, Луческу взял меня в "Рапид". А потом, когда я уже выступал за киевское "Динамо", мы пересеклись с "Бешикташем" в Кубке УЕФА. В Стамбуле уступили - 1:3, а в Киеве играли при страшном холоде, наверное, было минус 20 градусов, и расписали 0:0, не реализовав много моментов. После матча Луческу меня хвалил. В целом у нас хорошие, теплые отношения.

- Сейчас Луческу переживает не лучший период в "Зените" - сезон проигран. На ваш взгляд, это может подтолкнуть к завершению карьеры?

- Нет, он не закончит. Луческу не может без этого. Читали недавнее интервью Арсена Венгера? Француз сказал: "Я никак не могу без этого". Они с Луческу - одно поколение. Таким был и Валерий Лобановский. Думаю, если бы не умер, то тренировал бы дальше, сто процентов!

Поэтому это не последний сезон Луческу. Даже если он уйдет из "Зенита", то не закончит. Тем более, этот сезон, как вы сказали, уже проигран. А он на минорной ноте уходить не будет. Он захочет победить, и я уверен, что ему это удастся.