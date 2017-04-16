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Тест "СЭ": кто ты из героев матча "Спартак" – "Зенит"?

У противостояния "Спартака" и "Зенита" немало героев. Кто ты из них? Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
У противостояния "Спартака" и "Зенита" немало героев. Кто ты из них? Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
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В воскресенье в премьер-лиге суперматч – "Спартак" принимает "Зенит". "СЭ" предлагает пройти тест и понять, за кого ты в этой битве и на кого похож.
 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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пошливы

Все российские клубы должны отказаться играть с Спартаком ввиду судейского беспредела. И согласиться, чтобы им засчитали поражение. Пускай уже повесят Спартаку и его коррупционерам на шеи чемпионские ВАГИНЫ. Иначе этот футбольный "фашизм" сам не уйдёт.

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