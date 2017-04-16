Тест "СЭ": кто ты из героев матча "Спартак" – "Зенит"?

пошливы
Все российские клубы должны отказаться играть с Спартаком ввиду судейского беспредела. И согласиться, чтобы им засчитали поражение. Пускай уже повесят Спартаку и его коррупционерам на шеи чемпионские ВАГИНЫ. Иначе этот футбольный "фашизм" сам не уйдёт.
01:31
Zico-wc
В стране одним Геннадием Орловым стало больше
00:56
пошливы
Все российские клубы должны отказаться играть с Спартаком ввиду судейского беспредела. И согласиться, чтобы им засчитали поражение. Пускай уже повесят Спартаку и его коррупционерам на шеи чемпионские ВАГИНЫ. Иначе этот футбольный "фашизм" сам не уйдёт.
01:31
Zico-wc
В стране одним Геннадием Орловым стало больше
00:56