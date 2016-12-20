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Тест "СЭ": кого бы вы купили в "Спартак"?

Кто пополнит ряды "Спартака"? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Кто пополнит ряды "Спартака"? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Московский "Спартак" пока главный ньюсмейкер зимней трансферной жары. Каждый день – новый, пока виртуальный, новичок. Тест "СЭ" о том, кого бы Массимо Каррере купили вы.
 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (26)
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Parasenok

Сашок Самедов )

16:09

Parasenok

Самедыч )

16:07

merniloskut

Все икру что ли ложками на ужин трескают? А за державу не обидно которую разоряет Газпрём?

15:44

Костариканец

Ваш новичок - Луис Суарес. Ок, сойдет для Спартака.

15:31

spartman

У меня вообще какой-то Алексей Грицаенко из Луча-Энергия получился.

15:29

tor12

больше поговорит не о чем что ли

15:08

васятка

Все нормально,Самедов получается,какой вам Тиллеманс. Ну а тест конечно бредятина изрядная.

14:57

Maxiros

Ваш новичок – Юри Тилеманс

14:54

Alexa1977

Хотя думаю Тилеманс тоже очень даже будет.

14:48

James Gang

Ваш новичок – Мемфис Депай ("Манчестер Юнайтед")

14:48

Айртон

Тилеманс. Но тест какой-то левый.))

14:48

Alexa1977

Привет, Квинси! Мы тебя узнали! У меня Депай вышел.

14:45

budulay1974

Юри Тилеманс думаю самое то.

14:41

lordblack

Юрик Тилеманс. Хотя в Фифе 2016 он у меня не заиграл в Спартаке. Слабенький игрочек.

14:40

Iva29

Ваш новичок – Юри Тилеманс

14:25

Andvaraforce

Самедов)))

14:13

diolym

Лилльского палача. Для всех клубов.

13:58

werder63

Странно! У меня Молло получился, я о нем и не думал)))

13:57

Redeemer

Йоан Молло) Неплохой вариант, в принципе - для ротации очень даже!

13:47

Фрэнки четыре пальца

Тиллеманс!!!!!!!!!!!!

13:47

Termin79

Хм, Тилеманс из Андерлехта.

13:46

Nevropatolog

Я бы купил работников редакции спорт-экспресса. Преданней болельщиков я не встречал.

13:46

psevdonim777

язык сотрёте, столько лизать ромбик

13:43

Семь ветров

По хорошему надо как гинер решать вопросы, чтобы не покупать игроков, но это же не методы Спартака... ))

13:38

7007

бред...

13:36

joleger

Йоан Молло у меня получился, тысяча чертей.

13:36

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