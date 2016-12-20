Тест "СЭ": кого бы вы купили в "Спартак"?

Parasenok
Сашок Самедов )
16:09
Самедыч )
16:07
merniloskut
Все икру что ли ложками на ужин трескают? А за державу не обидно которую разоряет Газпрём?
15:44
Костариканец
Ваш новичок - Луис Суарес. Ок, сойдет для Спартака.
15:31
spartman
У меня вообще какой-то Алексей Грицаенко из Луча-Энергия получился.
15:29
tor12
больше поговорит не о чем что ли
15:08
васятка
Все нормально,Самедов получается,какой вам Тиллеманс. Ну а тест конечно бредятина изрядная.
14:57
Maxiros
Ваш новичок – Юри Тилеманс
14:54
Alexa1977
Хотя думаю Тилеманс тоже очень даже будет.
14:48
James Gang
Ваш новичок – Мемфис Депай ("Манчестер Юнайтед")
Айртон
Тилеманс. Но тест какой-то левый.))
Привет, Квинси! Мы тебя узнали! У меня Депай вышел.
14:45
budulay1974
Юри Тилеманс думаю самое то.
14:41
lordblack
Юрик Тилеманс. Хотя в Фифе 2016 он у меня не заиграл в Спартаке. Слабенький игрочек.
14:40
Iva29
Ваш новичок – Юри Тилеманс
14:25
Andvaraforce
Самедов)))
14:13
diolym
Лилльского палача. Для всех клубов.
13:58
werder63
Странно! У меня Молло получился, я о нем и не думал)))
13:57
Redeemer
Йоан Молло) Неплохой вариант, в принципе - для ротации очень даже!
13:47
Фрэнки четыре пальца
Тиллеманс!!!!!!!!!!!!
Termin79
Хм, Тилеманс из Андерлехта.
13:46
Nevropatolog
Я бы купил работников редакции спорт-экспресса. Преданней болельщиков я не встречал.
psevdonim777
язык сотрёте, столько лизать ромбик
13:43
Семь ветров
По хорошему надо как гинер решать вопросы, чтобы не покупать игроков, но это же не методы Спартака... ))
13:38
7007
бред...
13:36
joleger
Йоан Молло у меня получился, тысяча чертей.
Parasenok
Сашок Самедов )
16:09
Parasenok
Самедыч )
16:07
merniloskut
Все икру что ли ложками на ужин трескают? А за державу не обидно которую разоряет Газпрём?
15:44
Костариканец
Ваш новичок - Луис Суарес. Ок, сойдет для Спартака.
15:31
spartman
У меня вообще какой-то Алексей Грицаенко из Луча-Энергия получился.
15:29
tor12
больше поговорит не о чем что ли
15:08
васятка
Все нормально,Самедов получается,какой вам Тиллеманс. Ну а тест конечно бредятина изрядная.
14:57
Maxiros
Ваш новичок – Юри Тилеманс
14:54
Alexa1977
Хотя думаю Тилеманс тоже очень даже будет.
14:48
James Gang
Ваш новичок – Мемфис Депай ("Манчестер Юнайтед")
14:48
Айртон
Тилеманс. Но тест какой-то левый.))
14:48
Alexa1977
Привет, Квинси! Мы тебя узнали! У меня Депай вышел.
14:45
budulay1974
Юри Тилеманс думаю самое то.
14:41
lordblack
Юрик Тилеманс. Хотя в Фифе 2016 он у меня не заиграл в Спартаке. Слабенький игрочек.
14:40
Iva29
Ваш новичок – Юри Тилеманс
14:25
Andvaraforce
Самедов)))
14:13
diolym
Лилльского палача. Для всех клубов.
13:58
werder63
Странно! У меня Молло получился, я о нем и не думал)))
13:57
Redeemer
Йоан Молло) Неплохой вариант, в принципе - для ротации очень даже!
13:47
Фрэнки четыре пальца
Тиллеманс!!!!!!!!!!!!
13:47
Termin79
Хм, Тилеманс из Андерлехта.
13:46
Nevropatolog
Я бы купил работников редакции спорт-экспресса. Преданней болельщиков я не встречал.
13:46
psevdonim777
язык сотрёте, столько лизать ромбик
13:43
Семь ветров
По хорошему надо как гинер решать вопросы, чтобы не покупать игроков, но это же не методы Спартака... ))
13:38
7007
бред...
13:36
joleger
Йоан Молло у меня получился, тысяча чертей.
13:36