Тест "СЭ": какой из тебя Кокорин?

Александр Кокорин вновь в центре внимания. Очередным нефутбольным поводом стала езда форварда по Москве с нарушением ПДД.
Макс210986
Кокорин просто никакой, полный ноль!!! И это он доказал в последних играх за зенит!!!
22:01
Басист
Кокорин из меня совершенно никакой, поэтому тест проходить не стану
21:30
Pablo_75
Жду вызова в сборную теперь.
21:06
Господа, я, выбирая тачки и ночные клубы, не приемля критику Шнура и не играя в лондонском Арсенале, получил, что я - Кокорин!
21:05
Dragan
"ПАХТАКОРОВЕЦ"-ФУТБОЛИСТ ИМЕЮЩИЙ СОЛИДНУЮ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРАХ,В СУМАХ И В ЮАНЯХ,ИМЕЮЩИЙ НАВАРОЧЕННЫЙ ОСОБНЯК,ГДЕ БЫВАЮТ ВСЕ,"МЕРСЕДЕС" ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕЛИ,КРАСИВУЮ ЖЕНУ И СОТНЮ ПОКЛОННИЦ И ИГРАЮЩИЙ ДЛЯ КОМАНДЫ,ДЛЯ СТРАНЫ,ДЛЯ НАРОДА.
20:19
ТАКОГО ДАЖЕ ЛУЧШИЙ "ПАХТАКОРОВЕЦ" СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛ,ЕМУ БЫ В РОЖУ ПЛЮНУЛИ БЫ И ПОСЛАЛИ БЫ НА ЧЕТЫРЕ БУКВЫ...........
20:12
onlywhitespartak
Да ладно скоро он станет ни кому не нужен , и продаст все свои бентли и так далее да и в Питере пить деньги закончаться судя по его тратам и пойдет на дом 2 где ему самое место как и многим футболистам ;)
19:43
DoG
Никакой.Стыдно даже тест этот проходить
19:27
Der schwein
Бегущий человек
Der schwein, почему? Они же не виноваты, он не оправдал.
18:57--------- Имхо, не надо пиарить игроков, которые ничего не доказали на футб.поле. У нас много перспектив в футболе было и сдулись они во многом благодаря первым полосам газет и огромной зарплатой.
19:14
Iz_naroda
Эх, Саша! Плохо ты кончишь...
19:01
Бегущий человек
Der schwein, почему? Они же не виноваты, он не оправдал.
18:57
Papa Dolphin
Ты - тусовщик. Все верно поет Шнур. В Питере - пить.
18:44
vitvk
Позорит клуб,город,страну...На поле - бездарь,авансов много - отдачи ноль. Зажравшийся пацан без мозгов.
18:20--------- Наверное, в первую очередь бездари те, кто авансы раздавал )))
18:27
vitvk
Позорит клуб,город,страну...На поле - бездарь,авансов много - отдачи ноль. Зажравшийся пацан без мозгов.
18:20
DMaster
Убей в себе Кокорина.
18:17
Автогонщик)
18:10
James Gang
Ты - главный российский талант. ЧМ-2018, как и говорил Капелло, твой турнир.
18:06
Макс210986
Кокорин просто никакой, полный ноль!!! И это он доказал в последних играх за зенит!!!
22:01
Басист
Кокорин из меня совершенно никакой, поэтому тест проходить не стану
21:30
Pablo_75
Жду вызова в сборную теперь.
21:06
Pablo_75
Господа, я, выбирая тачки и ночные клубы, не приемля критику Шнура и не играя в лондонском Арсенале, получил, что я - Кокорин!
21:05
Dragan
"ПАХТАКОРОВЕЦ"-ФУТБОЛИСТ ИМЕЮЩИЙ СОЛИДНУЮ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРАХ,В СУМАХ И В ЮАНЯХ,ИМЕЮЩИЙ НАВАРОЧЕННЫЙ ОСОБНЯК,ГДЕ БЫВАЮТ ВСЕ,"МЕРСЕДЕС" ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕЛИ,КРАСИВУЮ ЖЕНУ И СОТНЮ ПОКЛОННИЦ И ИГРАЮЩИЙ ДЛЯ КОМАНДЫ,ДЛЯ СТРАНЫ,ДЛЯ НАРОДА.
20:19
Dragan
ТАКОГО ДАЖЕ ЛУЧШИЙ "ПАХТАКОРОВЕЦ" СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛ,ЕМУ БЫ В РОЖУ ПЛЮНУЛИ БЫ И ПОСЛАЛИ БЫ НА ЧЕТЫРЕ БУКВЫ...........
20:12
onlywhitespartak
Да ладно скоро он станет ни кому не нужен , и продаст все свои бентли и так далее да и в Питере пить деньги закончаться судя по его тратам и пойдет на дом 2 где ему самое место как и многим футболистам ;)
19:43
DoG
Никакой.Стыдно даже тест этот проходить
19:27
Der schwein
Бегущий человек Der schwein, почему? Они же не виноваты, он не оправдал. 18:57--------- Имхо, не надо пиарить игроков, которые ничего не доказали на футб.поле. У нас много перспектив в футболе было и сдулись они во многом благодаря первым полосам газет и огромной зарплатой.
19:14
Iz_naroda
Эх, Саша! Плохо ты кончишь...
19:01
Бегущий человек
Der schwein, почему? Они же не виноваты, он не оправдал.
18:57
Papa Dolphin
Ты - тусовщик. Все верно поет Шнур. В Питере - пить.
18:44
Der schwein
vitvk Позорит клуб,город,страну...На поле - бездарь,авансов много - отдачи ноль. Зажравшийся пацан без мозгов. 18:20--------- Наверное, в первую очередь бездари те, кто авансы раздавал )))
18:27
vitvk
Позорит клуб,город,страну...На поле - бездарь,авансов много - отдачи ноль. Зажравшийся пацан без мозгов.
18:20
DMaster
Убей в себе Кокорина.
18:17
Der schwein
Автогонщик)
18:10
James Gang
Ты - главный российский талант. ЧМ-2018, как и говорил Капелло, твой турнир.
18:06