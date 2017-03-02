17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Тест "СЭ": какой из тебя Кокорин?

Александр КОКОРИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр КОКОРИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Александр Кокорин вновь в центре внимания. Очередным нефутбольным поводом стала езда форварда по Москве с нарушением ПДД.

 
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Макс210986

Кокорин просто никакой, полный ноль!!! И это он доказал в последних играх за зенит!!!

22:01

Басист

Кокорин из меня совершенно никакой, поэтому тест проходить не стану

21:30

Pablo_75

Жду вызова в сборную теперь.

21:06

Pablo_75

Господа, я, выбирая тачки и ночные клубы, не приемля критику Шнура и не играя в лондонском Арсенале, получил, что я - Кокорин!

21:05

Dragan

"ПАХТАКОРОВЕЦ"-ФУТБОЛИСТ ИМЕЮЩИЙ СОЛИДНУЮ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРАХ,В СУМАХ И В ЮАНЯХ,ИМЕЮЩИЙ НАВАРОЧЕННЫЙ ОСОБНЯК,ГДЕ БЫВАЮТ ВСЕ,"МЕРСЕДЕС" ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕЛИ,КРАСИВУЮ ЖЕНУ И СОТНЮ ПОКЛОННИЦ И ИГРАЮЩИЙ ДЛЯ КОМАНДЫ,ДЛЯ СТРАНЫ,ДЛЯ НАРОДА.

20:19

Dragan

ТАКОГО ДАЖЕ ЛУЧШИЙ "ПАХТАКОРОВЕЦ" СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛ,ЕМУ БЫ В РОЖУ ПЛЮНУЛИ БЫ И ПОСЛАЛИ БЫ НА ЧЕТЫРЕ БУКВЫ...........

20:12

onlywhitespartak

Да ладно скоро он станет ни кому не нужен , и продаст все свои бентли и так далее да и в Питере пить деньги закончаться судя по его тратам и пойдет на дом 2 где ему самое место как и многим футболистам ;)

19:43

DoG

Никакой.Стыдно даже тест этот проходить

19:27

Der schwein

Бегущий человек Der schwein, почему? Они же не виноваты, он не оправдал. 18:57--------- Имхо, не надо пиарить игроков, которые ничего не доказали на футб.поле. У нас много перспектив в футболе было и сдулись они во многом благодаря первым полосам газет и огромной зарплатой.

19:14

Iz_naroda

Эх, Саша! Плохо ты кончишь...

19:01

Бегущий человек

Der schwein, почему? Они же не виноваты, он не оправдал.

18:57

Papa Dolphin

Ты - тусовщик. Все верно поет Шнур. В Питере - пить.

18:44

Der schwein

vitvk Позорит клуб,город,страну...На поле - бездарь,авансов много - отдачи ноль. Зажравшийся пацан без мозгов. 18:20--------- Наверное, в первую очередь бездари те, кто авансы раздавал )))

18:27

vitvk

Позорит клуб,город,страну...На поле - бездарь,авансов много - отдачи ноль. Зажравшийся пацан без мозгов.

18:20

DMaster

Убей в себе Кокорина.

18:17

Der schwein

Автогонщик)

18:10

James Gang

Ты - главный российский талант. ЧМ-2018, как и говорил Капелло, твой турнир.

18:06

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