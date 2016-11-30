16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Терек" по итогам матча со "Спартаком" оштрафован на 100 тысяч рублей

0
0
0

КДК оштрафовал "Терек" на 100 тысяч рублей по итогам домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака", передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Клуб из Грозного оштрафован за использование системы оповещения на стадионе. Главный тренер команды Рашид Рахимов оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

По итогам матча ЦСКА"Рубин" (0:0) хозяева оштрафованы на 10 тысяч рублей за использование болельщиками клуба пиротехники.

"Ростов" по итогам поединка с "Анжи" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование болельщиками ненормативной лексики.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ