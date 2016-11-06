"Терек" нанес "Зениту" первое поражение в чемпионате

"Терек" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Зенитом" – 2:1.

Счет встречи на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Роберт Мак. На гол словацкого хавбека хозяева ответили дублем нападающего Бекима Балая, который забил два мяча в течение четырех минут.

Таким образом, "Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Благодаря этому успеху подопечные Рашида Рахимова набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Команда Мирчи Луческу, оставшаяся на второй строчке, имеет в своем активе 28 баллов. Ее отрыв от лидирующего "Спартака" – три очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Терек" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:1)

Голы: Мак, 10 (0:1). Балай, 34 (1:1). Балай, 38 (2:1).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Кузяев, Пирис, Грозав (Адилсон, 72), Роши, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82).

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Кришито, Нету, Жирков (Чернов, 66), Хави Гарсия (Маурисиу, 74), Витсель, Жулиану, Кокорин, Дзюба (А.Кержаков, 73), Мак.

Предупреждения: Роши, 42. Уциев, 52. Кришито, 54. Нету, 56. Кузяев, 68. Витсель, 87.

Удаление: Нету, 90+2 (срыв атаки).

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все – Москва).

6 ноября. Грозный. "Ахмат Арена".