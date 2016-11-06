"Терек" нанес "Зениту" первое поражение в чемпионате

"Терек" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Зенитом" – 2:1.
Счет встречи на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Роберт Мак. На гол словацкого хавбека хозяева ответили дублем нападающего Бекима Балая, который забил два мяча в течение четырех минут.
Таким образом, "Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Благодаря этому успеху подопечные Рашида Рахимова набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице.
Команда Мирчи Луческу, оставшаяся на второй строчке, имеет в своем активе 28 баллов. Ее отрыв от лидирующего "Спартака" – три очка.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Терек" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:1)
Голы: Мак, 10 (0:1). Балай, 34 (1:1). Балай, 38 (2:1).
"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Кузяев, Пирис, Грозав (Адилсон, 72), Роши, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82).
"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Кришито, Нету, Жирков (Чернов, 66), Хави Гарсия (Маурисиу, 74), Витсель, Жулиану, Кокорин, Дзюба (А.Кержаков, 73), Мак.
Предупреждения: Роши, 42. Уциев, 52. Кришито, 54. Нету, 56. Кузяев, 68. Витсель, 87.
Удаление: Нету, 90+2 (срыв атаки).
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все – Москва).
6 ноября. Грозный. "Ахмат Арена".
Трансляция матча "Терек" – "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #ТерекЗенит - 0:1 Мак 10' #РФПЛ #МатчТВ pic.twitter.com/Bl2SL1Pv0j– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 ноября 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #ТерекЗенит - 1:1 Балай 34' #РФПЛ #МатчТВ pic.twitter.com/2hqbWMpJhh– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 ноября 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #ТерекЗенит - 2:1 Балай 38' (Дубль) #РФПЛ #МатчТВ pic.twitter.com/bRGazkpCUt– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 ноября 2016 г.
Бен Ричардс
Не вижу у "Газовика" (СПБ) чемпионской игры. А Луческу не нужно плакаться на судейство,тогда его команда может стать конкурентом "Тереку".
20:41
Веравалер
Мистер, вроде, пока ничего не сказал. Но его воспитанники традицию таки продолжили: МАУРИСИУ: "СПАРТАКУ" ТОЖЕ БУДЕТ В ГРОЗНОМ НЕПРОСТО". Это уже на паранойю похоже...
20:36
oleg_Spb
Strannik44 Да и Миллер не рискнул покупать Карасёва в Грозном, так как если бы он надумал тянуть Зенит за уши как Иванов то добром бы это не кончилось.Вот и результат который показывает дутую силу Зенита. Если бы наши судьи не зарились на деньги а судили честно то Зенит был бы максимум на 3-4 месте. Очень жалко что всё это трудно доказать.------------------------------------------------- Зато не трудно доказать, как москвич Карасев не назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной футболиста из Грозного.
20:25
victor
Кто знает, почему у дзюбы бутсы - розовые?
20:18
Strannik44
Да и Миллер не рискнул покупать Карасёва в Грозном, так как если бы он надумал тянуть Зенит за уши как Иванов то добром бы это не кончилось.Вот и результат который показывает дутую силу Зенита. Если бы наши судьи не зарились на деньги а судили честно то Зенит был бы максимум на 3-4 месте. Очень жалко что всё это трудно доказать.
20:05
oleg_Spb
Старожил футбола: Ждем шуточки Дзюбы про Балай, шуточки Луческу про Спартак!... И истерику самого мистера интригана про что угодно ему самому )))___________________ С ужасом ждем в чемпионах Спартак, команду , которая в Европе проиграет первому попавшемуся Кипру и опозорит, как это ей не привыкать, Россию. Болельщик Зенита. А если по игре, то такое бывает: underdog за 4 минуты везения делает результат, фаворит , наконец , проигрывает первый матч в чемпе. Команд , которые выигрывают всегда и все - нет.
20:04
Mangust071
Иосиф75________________ты остыл уже, а где радикальные комментарии, клоун
20:01
Mangust071
Гаттузо зол!_______________+1 приятно удивляешь)
19:57
Strannik44
Сергея Иванова вновь назначили судить футбольный матч. Пусть не .в Премьер лиге. А там что не люди. Да после такого судейства как он судил Зенит-Спартак его и близко нельзя подпускать к судейству.Если так жаждет судить матчи то пусть судит дворовые команды. Там за такое судейство хоть м орду набьют.А в профессиональных командах никому не хочется из-за такого деятеля быть дисквалифицированным.
19:56
голос из Санкт-Петербурга
"Мы проиграли битву, но не проиграли войну"...
19:49
Гаттузо зол!
В целом справедливо. Игра была равная, но мы пропустили больше. С Тереком всегда тяжело.
19:49
serenky25
Прогноз? Амкар выиграет 3-1. Аргументы? Гоша выздоровел а Костюков вообще похороны!
19:47
Гарик "внук Наташи" Попов
футбол_2018 помойка национального достояния деградирует на глазах!! 19:37________________Ты зачем так,свой рот критикуешь? Подумаешь,оттуда чуть-чуть попахивает.
19:41
Aleks1962
ikleim Не стоит ипалка у политпроекта,без помощи продажных судеек бомжи немощь.
19:41
serenky25
Иосиф75 и ничего ни в этом, ни в следующем году, как впрочем и никогда с 80-х годов спартак не выиграет. ... А Вы чьих будете? Болезный?
19:41
serenky25
Кстати проблема в нападении ЦСКА вполне решаема. Болт мечтает играть в футбол.
19:39
Aleks1962
А Пермь,меж тем, приводит таблтчку к совсем правильному виду.
19:35
Старожил футбола
Ждем шуточки Дзюбы про Балай, шуточки Луческу про Спартак!... И истерику самого мистера интригана про что угодно ему самому )))
19:35
serenky25
ГООООЛЛЛЛЛ. 2-1 Аммиак и Карбомид!!!!!!!!
19:34
Иосиф75
и ничего ни в этом, ни в следующем году, как впрочем и никогда с 80-х годов спартак не выиграет. его могут только за уши или за жопу к чемпионству из говна выдернуть.
19:34
Markonie
йееессс, вторую коням засадили!
19:33
andreichf
Aleks1962 andreichf Так то простили, 3 должны были забивать. Балай красавчик через два года в Зените будет играть. 19:17 А что ему там делать? На лавке париться? У Рамзана бабосов не мене,чем у Миллера,хороший кошт обеспечит.А почет и уважение джигитов дорогого стоит. ========= Ну почему же на замене, чем он хуже Кокорина или Дзюбы? Я вообще считаю, что последние хуже Мака и Джордовича и держут их только из-за паспорта. Но сейчас все вроде идет к тому, что лимит отменят.
19:33
serenky25
Печальная ситуация с нападением в сборной. Может Болта натурализуем!
19:32
Веравалер
Что по этому поводу мистер Мирча скажет о Спартаке?
19:31
внеигры
Пока Кокорин в команде меня радуют все поражения хоть от черта рыжего.
19:30
niik27772
чудесненько, господа, чудесненько ! бо м жей с почином ! обязательно ждем продолжения банкета !
19:29
Aleks1962
andreichf Так то простили, 3 должны были забивать. Балай красавчик через два года в Зените будет играть. 19:17 А что ему там делать? На лавке париться? У Рамзана бабосов не мене,чем у Миллера,хороший кошт обеспечит.А почет и уважение джигитов дорогого стоит.
19:28
Док_
Ю.Ю. Док _______________ Без кавычечек никак не могу)) 19:08 ====================================================================================================== Ты не объективен))! Да, болелы большей частью мониторные с придурью и сосанием (дык переступай-обходи), но команда-то играет вполне прилично. Я бы сказал по-лидерски! Твои же не просто академики, а академики - инвалиды. Ни страсти, ни движения - полнейшая аморфность, пофигизм.
19:28
serenky25
Пендаль кстати левый.
19:27
andreichf
В.Коваль Jean4 Спартаку через 2 тура там играть, не думаю, что удастся увезти оттуда больше 1 очка. 19:08/// ну своё то они увезут, только в каком состоянии... ============================================ + Спартаку пауза эта только на пользу.
19:26