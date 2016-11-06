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"Терек" нанес "Зениту" первое поражение в чемпионате

Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ФК "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ФК "Зенит"
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"Терек" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Зенитом" – 2:1.

Счет встречи на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Роберт Мак. На гол словацкого хавбека хозяева ответили дублем нападающего Бекима Балая, который забил два мяча в течение четырех минут.

Таким образом, "Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Благодаря этому успеху подопечные Рашида Рахимова набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Команда Мирчи Луческу, оставшаяся на второй строчке, имеет в своем активе 28 баллов. Ее отрыв от лидирующего "Спартака" – три очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Терек" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:1)

Голы: Мак, 10 (0:1). Балай, 34 (1:1). Балай, 38 (2:1).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Кузяев, Пирис, Грозав (Адилсон, 72), Роши, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82).

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Кришито, Нету, Жирков (Чернов, 66), Хави Гарсия (Маурисиу, 74), Витсель, Жулиану, Кокорин, Дзюба (А.Кержаков, 73), Мак.

Предупреждения: Роши, 42. Уциев, 52. Кришито, 54. Нету, 56. Кузяев, 68. Витсель, 87.

Удаление: Нету, 90+2 (срыв атаки).

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все – Москва).

6 ноября. Грозный. "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" – "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (100)
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Бен Ричардс

Не вижу у "Газовика" (СПБ) чемпионской игры. А Луческу не нужно плакаться на судейство,тогда его команда может стать конкурентом "Тереку".

20:41

Веравалер

Мистер, вроде, пока ничего не сказал. Но его воспитанники традицию таки продолжили: МАУРИСИУ: "СПАРТАКУ" ТОЖЕ БУДЕТ В ГРОЗНОМ НЕПРОСТО". Это уже на паранойю похоже...

20:36

oleg_Spb

Strannik44 Да и Миллер не рискнул покупать Карасёва в Грозном, так как если бы он надумал тянуть Зенит за уши как Иванов то добром бы это не кончилось.Вот и результат который показывает дутую силу Зенита. Если бы наши судьи не зарились на деньги а судили честно то Зенит был бы максимум на 3-4 месте. Очень жалко что всё это трудно доказать.------------------------------------------------- Зато не трудно доказать, как москвич Карасев не назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной футболиста из Грозного.

20:25

victor

Кто знает, почему у дзюбы бутсы - розовые?

20:18

Strannik44

Да и Миллер не рискнул покупать Карасёва в Грозном, так как если бы он надумал тянуть Зенит за уши как Иванов то добром бы это не кончилось.Вот и результат который показывает дутую силу Зенита. Если бы наши судьи не зарились на деньги а судили честно то Зенит был бы максимум на 3-4 месте. Очень жалко что всё это трудно доказать.

20:05

oleg_Spb

Старожил футбола: Ждем шуточки Дзюбы про Балай, шуточки Луческу про Спартак!... И истерику самого мистера интригана про что угодно ему самому )))___________________ С ужасом ждем в чемпионах Спартак, команду , которая в Европе проиграет первому попавшемуся Кипру и опозорит, как это ей не привыкать, Россию. Болельщик Зенита. А если по игре, то такое бывает: underdog за 4 минуты везения делает результат, фаворит , наконец , проигрывает первый матч в чемпе. Команд , которые выигрывают всегда и все - нет.

20:04

Mangust071

Иосиф75________________ты остыл уже, а где радикальные комментарии, клоун

20:01

Mangust071

Гаттузо зол!_______________+1 приятно удивляешь)

19:57

Strannik44

Сергея Иванова вновь назначили судить футбольный матч. Пусть не .в Премьер лиге. А там что не люди. Да после такого судейства как он судил Зенит-Спартак его и близко нельзя подпускать к судейству.Если так жаждет судить матчи то пусть судит дворовые команды. Там за такое судейство хоть м орду набьют.А в профессиональных командах никому не хочется из-за такого деятеля быть дисквалифицированным.

19:56

голос из Санкт-Петербурга

"Мы проиграли битву, но не проиграли войну"...

19:49

Гаттузо зол!

В целом справедливо. Игра была равная, но мы пропустили больше. С Тереком всегда тяжело.

19:49

serenky25

Прогноз? Амкар выиграет 3-1. Аргументы? Гоша выздоровел а Костюков вообще похороны!

19:47

Гарик "внук Наташи" Попов

футбол_2018 помойка национального достояния деградирует на глазах!! 19:37________________Ты зачем так,свой рот критикуешь? Подумаешь,оттуда чуть-чуть попахивает.

19:41

Aleks1962

ikleim Не стоит ипалка у политпроекта,без помощи продажных судеек бомжи немощь.

19:41

serenky25

Иосиф75 и ничего ни в этом, ни в следующем году, как впрочем и никогда с 80-х годов спартак не выиграет. ... А Вы чьих будете? Болезный?

19:41

serenky25

Кстати проблема в нападении ЦСКА вполне решаема. Болт мечтает играть в футбол.

19:39

Aleks1962

А Пермь,меж тем, приводит таблтчку к совсем правильному виду.

19:35

Старожил футбола

Ждем шуточки Дзюбы про Балай, шуточки Луческу про Спартак!... И истерику самого мистера интригана про что угодно ему самому )))

19:35

serenky25

ГООООЛЛЛЛЛ. 2-1 Аммиак и Карбомид!!!!!!!!

19:34

Иосиф75

и ничего ни в этом, ни в следующем году, как впрочем и никогда с 80-х годов спартак не выиграет. его могут только за уши или за жопу к чемпионству из говна выдернуть.

19:34

Markonie

йееессс, вторую коням засадили!

19:33

andreichf

Aleks1962 andreichf Так то простили, 3 должны были забивать. Балай красавчик через два года в Зените будет играть. 19:17 А что ему там делать? На лавке париться? У Рамзана бабосов не мене,чем у Миллера,хороший кошт обеспечит.А почет и уважение джигитов дорогого стоит. ========= Ну почему же на замене, чем он хуже Кокорина или Дзюбы? Я вообще считаю, что последние хуже Мака и Джордовича и держут их только из-за паспорта. Но сейчас все вроде идет к тому, что лимит отменят.

19:33

serenky25

Печальная ситуация с нападением в сборной. Может Болта натурализуем!

19:32

Веравалер

Что по этому поводу мистер Мирча скажет о Спартаке?

19:31

внеигры

Пока Кокорин в команде меня радуют все поражения хоть от черта рыжего.

19:30

niik27772

чудесненько, господа, чудесненько ! бо м жей с почином ! обязательно ждем продолжения банкета !

19:29

Aleks1962

andreichf Так то простили, 3 должны были забивать. Балай красавчик через два года в Зените будет играть. 19:17 А что ему там делать? На лавке париться? У Рамзана бабосов не мене,чем у Миллера,хороший кошт обеспечит.А почет и уважение джигитов дорогого стоит.

19:28

Док_

Ю.Ю. Док _______________ Без кавычечек никак не могу)) 19:08 ====================================================================================================== Ты не объективен))! Да, болелы большей частью мониторные с придурью и сосанием (дык переступай-обходи), но команда-то играет вполне прилично. Я бы сказал по-лидерски! Твои же не просто академики, а академики - инвалиды. Ни страсти, ни движения - полнейшая аморфность, пофигизм.

19:28

serenky25

Пендаль кстати левый.

19:27

andreichf

В.Коваль Jean4 Спартаку через 2 тура там играть, не думаю, что удастся увезти оттуда больше 1 очка. 19:08/// ну своё то они увезут, только в каком состоянии... ============================================ + Спартаку пауза эта только на пользу.

19:26

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Материалы других СМИ