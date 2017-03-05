16:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Таски забил в свои ворота в матче с "Краснодаром"

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"Краснодар" на 15-й минуте домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" сравнял счет – 1:1. После прострела хавбека хозяев Вячеслава Подберезкина мяч в свои ворота срезал защитник гостей Сердар Таски. Отметим, что Подберезкин мяч получил после ошибки другого защитника красно-белых Андрея Ещенко, который пытался вынести мяч.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

Технично переправил, молодец.

16:52

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