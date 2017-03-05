Таски забил в свои ворота в матче с "Краснодаром"

"Краснодар" на 15-й минуте домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" сравнял счет – 1:1. После прострела хавбека хозяев Вячеслава Подберезкина мяч в свои ворота срезал защитник гостей Сердар Таски. Отметим, что Подберезкин мяч получил после ошибки другого защитника красно-белых Андрея Ещенко, который пытался вынести мяч.
Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КраснодарСпартак 1:1 15' Сердар Таски (Автогол) pic.twitter.com/f3OzBBXRjU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
higagy
Технично переправил, молодец.
16:52