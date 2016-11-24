Таски вернулся в общую группу "Спартака", Ананидзе и Боккетти тренируются индивидуально

Игроки московского "Спартака" сегодня провели тренировку в Тарасовке. В общую группу вернулся защитник Сердар Таски, который в последний раз выходил на поле 5 ноября в матче против "Томи" (1:0).

По индивидуальной программе продолжают заниматься Сальваторе Боккетти и Джано Ананидзе. У грузинского форварда миозит мышц бедра. Его учаситие в матче 15-го тура премьер-лиги против "Терека" под вопросом. Кроме того, курс лечения проходит Зе Луиш.

В пятницу команда проведет еще одну тренировку, а вечером отправится в Грозный. Встреча с "Тереком" состоится 26 ноября на "Ахмат Арене". Начало матча - 18.00.