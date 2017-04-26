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Таски - болельщикам "Спартака": "Спасибо за идеальную поддержку"

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Защитник "Спартака" Сердар Таски поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче 25-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0). Немец отметил, что предстоящая встреча с ЦСКА является важной для его команды.

"Три важных очка. Остаемся собранными. В воскресенье следующий важный поединок. Благодарю наших болельщиков за идеальную поддержку на стадионе!", – написал на своей странице в "Инстаграме" Таски.

Напомним, что матч 25-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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