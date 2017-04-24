Тарханов будет руководить "Уралом" в матче со "Спартаком", несмотря на смерть брата

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов будет руководить командой в матче 25-го тура чемпионата России против "Спартака", несмотря на смерть брата, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. Он отправился на похороны в Красноярск, но успеет вернуться к матчу.

- Командой будет руководить Александр Федорович, - сказал Иванов. - Похороны его брата пройдут сегодня. После он вылетит из Красноярска в Москву и завтра будет с нами. Конечно, это большая трагедия: старший брат воспитывал его, помогал во всем. Мы все соболезнуем Александру Федоровичу.

Матч "Спартак" - "Урал" состоится в Москве 25 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.