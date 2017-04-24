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Тарханов будет руководить "Уралом" в матче со "Спартаком", несмотря на смерть брата

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов будет руководить командой в матче 25-го тура чемпионата России против "Спартака", несмотря на смерть брата, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. Он отправился на похороны в Красноярск, но успеет вернуться к матчу.

- Командой будет руководить Александр Федорович, - сказал Иванов. - Похороны его брата пройдут сегодня. После он вылетит из Красноярска в Москву и завтра будет с нами. Конечно, это большая трагедия: старший брат воспитывал его, помогал во всем. Мы все соболезнуем Александру Федоровичу. 

Матч "Спартак" - "Урал" состоится в Москве 25 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170424/1119562110.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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xoz28

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12:33

Meddle

Федоровичу искренние соболезнования и сил пережить утрату. Жизнь продолжается, не смотря ни на что. Армейцы мысленно с Вами.

12:30

Юмнов

Искренние соболезнования.

12:22