Тарас Бурлак: "Зуб точили на "Спартак" и вышли с хорошей мотивацией"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак отметил, что начало товарищеского матча со "Спартаком" (4:2) у его команды не заладилось. При этом он остался доволен исходом и течением игры в целом.

– Мы немножко опоздали с приездом, была пробка, объезжали. Разминались всего 10 - 15 минут, поэтому начало немного провалили, первые минут двадцать, – цитирует официальный сайт "Рубина" Бурлака. – Потом нашли свою игру. Считаю, что был довольно неплохой матч. Понятно, что "Спартак" много моментов тоже создал, но это сборы. Плюс поле не очень хорошего качества. Главное, что мы выиграли. Всегда приятно выигрывать, тем более, в последнем матче чемпионата мы им очень обидно проиграли. Зуб точили на них и вышли с хорошей мотивацией. Тренер нас приободрил, нашел нужные слова, и мы сыграли хороший матч.

– Чувствуется, что команда набирает кондиции. Согласны?

– Понятно, что набираем, но еще легкости как таковой не чувствуется. Были довольно сложные нагрузки в последние дни, 16 дней сбор, я уже устал от Ткачука в номере (смеется). Хорошо, что сейчас будет небольшая разгрузка, два-три дня выходных после завтрашней игры. Потом заключительный сбор шесть дней - и готовимся к старту, к кубку.