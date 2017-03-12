Судьи ошиблись, но гол "Зенита" не засчитан верно

На 7-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным допустила ошибку, однако, как бы странно это не звучало, гол гостей не засчитан верно.

Можно долго обсуждать, пересек ли мяч линию ворот пермской команды, или же игрок "Зенита" Нету вынес его (зачем-то!) с ленточки. Но в упомянутом эпизоде главное не в этом.

А в том, что зенитовец оказался в положении "вне игры". После розыгрыша штрафного, когда мяч уже летел над площадью ворот, его чуть подправил головой Хави Гарсия. И в этот момент Нету располагался за линией офсайда.

А судьи ошиблись, не заметив этого - второй ассистент Ринат Деушев офсайд у зенитовского футболиста не зафиксировал.