Судьи ошиблись, но гол "Зенита" не засчитан верно

На 7-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным допустила ошибку, однако, как бы странно это не звучало, гол гостей не засчитан верно.
Можно долго обсуждать, пересек ли мяч линию ворот пермской команды, или же игрок "Зенита" Нету вынес его (зачем-то!) с ленточки. Но в упомянутом эпизоде главное не в этом.
А в том, что зенитовец оказался в положении "вне игры". После розыгрыша штрафного, когда мяч уже летел над площадью ворот, его чуть подправил головой Хави Гарсия. И в этот момент Нету располагался за линией офсайда.
А судьи ошиблись, не заметив этого - второй ассистент Ринат Деушев офсайд у зенитовского футболиста не зафиксировал.
Засчитай Турбин взятие ворот "Амкара" - был бы скандал. (Александр БОБРОВ)
Джонакор
Спорт-экспресс совсем уровень журналистов снизил до "нуля". Знание правил футбола уже совершенно не обязательно, чтобы писать заметочки. Был удар по воротам, мяча Нету коснулся за линией ворот. Никакой офсайд в таком случае не фиксируют (иногда неправильно называя его "пассивным") - сыграть в мяч Нету не мог, когда мяч был в поле. Второй незасчитанный гол - вообще сказка. Хомич мяч разыграл, а потом сделал вид, что мяч отдавал защитнику для розыгрыша в другом месте. Смешно.
13:40
SP2
Так быть или не быть скандалу - как раз в Москве и решают. При чём тут Турбин-то? )))
13:39
AlexCS4
В любом случае Нету - лучший! Эталон защитника! Мяч нужно выносить из любых ворот!
13:38
el0le
проспамовски СЭ переписывает правила под себя)). Какой офсайд Нету, если мяч после удара Гарсии ленточку пересёк?? Должен же быть предел и у вашей тупизны
13:37
serzheo
Ахахаха дада - еще че придумаете? Московитые?
13:36
Andrew McAfferty
Так в чём судьи ошиблись (исходя из заголовка)? Если с пересечением мячом линии ворот, то какой тогда офсайд у Нету, если он случился уже после гола? Гол засчитывать, мяч на центр.
13:36
Айл би бэк
Мяч линию ворот не пересёк.
13:35
Logva
какой офсайд,если мяч пересек линию после касания Гарсии???пори чем здесь придурок Нету
13:34
DENsid
Бобров такой Бобров, какой может быть офсайд, если мяч пересёк линию ворот ?!?! Ну а нахождение Нету в Зените, я не очень понимаю с самого его перехода.
13:33
Смотрю и охудивляюсь
Ребята, если мяч пересек линию ворот, и только потом встретился с коленом Нету, о каком офсайде может идти речь? Так что тут либо мяч в ворота не зашел и офсайд, или зашел и нет офсайда
13:33
PoulDreada
Вы че тупые ? если мяч пересек линию ворот, то это случилось до касания Нету, его положение вообще тут непричем
13:32
Gizza196
Я и говорю, судейство все равно в пользу Зенита...
13:32
marksan
Привет бомжам! Из Перми!
13:30
Odissevs
Кто такой Луиша Нету?
13:29