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Суд рассмотрит дело Кокорина 15 марта

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Суд 15 марта рассмотрит административный материал в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко. Рассмотрение материала состоится 15 марта в 15.00 по московскому времени.

Футболисту вменяется в вину часть 4 статьи 12.15 КоАП - "выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения". Статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем от 4 до 6 месяцев.

Ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. 

Сам футболист сказал, что случайно зацепил встречную полосу и не устраивал никаких гонок.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170302/1117085794.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Учитывая большой резонанс, совершённого преступления, среди населения нашей страны, суд должен наказать преступника по самой строгой статье гражданского кодекса и переквалифицировать статью на уголовную со всеми вытекающими!

15:37

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