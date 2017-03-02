Суд рассмотрит дело Кокорина 15 марта

Суд 15 марта рассмотрит административный материал в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко. Рассмотрение материала состоится 15 марта в 15.00 по московскому времени.

Футболисту вменяется в вину часть 4 статьи 12.15 КоАП - "выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения". Статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем от 4 до 6 месяцев.

Ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley.

Сам футболист сказал, что случайно зацепил встречную полосу и не устраивал никаких гонок.