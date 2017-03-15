Суд отложил решение вопроса о лишении водительских прав Кокорина

Суд отложил рассмотрение административного материала в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, информирует РИА "Новости". Такое решение судья приняла из-за занятости адвоката футболиста.
"Дело отложить на 24 марта в 15.00", – решила судья.
Форварду инкриминируется совершение административного правонарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Ему грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль "Бентли". На водителя, которым оказался Кокорин, составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. Отмечается, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
higagy
Обвиняемый рвет жилы на тренировках - никак не вырваться на такое малозначимое мероприятие.
17:08
Верю в Крылья
А нас рать и на кокошу и на его адвоката....
16:48
ki
так еще пару раз не сможет, а там и дело можно будет закрыть за "истечением срока рассмотрения...", всё по уму. хотя кокоша мог бы и без прав поездить полгодика - зачем ему этот бесполезный пластик, если у него вместо ПДД понятия ?
16:38
Ботаникум
Адвокат "кокоши" наверняка тоже является ЧЛЕНОМ клуба "Я не читал "Му-му""! До 24-го и этот НЕ ОСИЛИТ: ибо шибко "занят"!!!
16:35
sergey.v1968
Скорее, адвоката на суд предложил Кокорин подбросить - и опять куда-то влип по дороге..
16:31
ki
ах-ха-ха-ха - "отложили...из-за занятости адвоката футболиста..." , ни стыда ни совести. доколе ?
16:26
Долой марионеток-макларенеток
Дали время на прочтение 1-й главы "Му?-Му"... Не успеет.
16:17