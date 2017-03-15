Суд отложил решение вопроса о лишении водительских прав Кокорина

Суд отложил рассмотрение административного материала в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, информирует РИА "Новости". Такое решение судья приняла из-за занятости адвоката футболиста.

"Дело отложить на 24 марта в 15.00", – решила судья.

Форварду инкриминируется совершение административного правонарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Ему грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль "Бентли". На водителя, которым оказался Кокорин, составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. Отмечается, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.