Стюарды предотвратили конфликт между фанатами ЦСКА и "Зенита"

По ходу матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" накалилась обстановка на стыке хозяйского и гостевого секторов. Фанаты начали вызывающе себя вести, жечь шарфы, взрывать петарды. Некоторые из них едва не начали драку, несмотря на заградительную решетку.

Тем не менее конфликт удалось погасить без привлечения полиции. Стюарды сумели разделить фанатов через 3-4 минуты, так что игру не пришлось останавливать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"