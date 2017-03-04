17:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Стюарды предотвратили конфликт между фанатами ЦСКА и "Зенита"

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По ходу матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" накалилась обстановка на стыке хозяйского и гостевого секторов. Фанаты начали вызывающе себя вести, жечь шарфы, взрывать петарды. Некоторые из них едва не начали драку, несмотря на заградительную решетку.

Тем не менее конфликт удалось погасить без привлечения полиции. Стюарды сумели разделить фанатов через 3-4 минуты, так что игру не пришлось останавливать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

результаты опроса
14598 чел.
Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит"?
Крупной победой ЦСКА
4.6%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
27.0%
Результативной ничьей
24.0%
Нулевой ничьей
7.3%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
31.4%
Крупной победой "Зенита"
5.9%
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