Страндберг забил в дерби "Спартаку"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг отметился голом в матче 12-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 82-й минуте он замкнул головой подачу Алексея Ионова. Для форварда этот гол стал вторым в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Счет в поединке стал 1:2 в пользу красно-белых.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА