19:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Страндберг забил в дерби "Спартаку"

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Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг отметился голом в матче 12-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 82-й минуте он замкнул головой подачу Алексея Ионова. Для форварда этот гол стал вторым в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Счет в поединке стал 1:2 в пользу красно-белых.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

Опорная зона Спартака в том моменте провалилась и был выход 4 в 4. Фернандо в подкате промахнулся, а Глушаков вообще не понятно где был.

20:10

echo2011

Сразу вспомнился Янчик.Слава богу,после третьего гола в ворота ЦСКА он забылся.

19:56

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