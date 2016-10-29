Страндберг забил в дерби "Спартаку"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг отметился голом в матче 12-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 82-й минуте он замкнул головой подачу Алексея Ионова. Для форварда этот гол стал вторым в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Счет в поединке стал 1:2 в пользу красно-белых.
Jean4
Опорная зона Спартака в том моменте провалилась и был выход 4 в 4. Фернандо в подкате промахнулся, а Глушаков вообще не понятно где был.
20:10
echo2011
Сразу вспомнился Янчик.Слава богу,после третьего гола в ворота ЦСКА он забылся.
19:56