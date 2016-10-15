Стипе Плетикоса: "Спартаку" все время чего-то не хватает"

Экс-голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса отметил, что команда Массимо Карреры в нынешнем сезоне демонстрирует содержательный футбол даже в проигранных матчах. Хорват выразил надежду, что на этот раз у красно-белых получится завоевать чемпионский титул.

- "Спартак" всегда демонстрирует хорошие результаты, но чего-то все время не хватает для завоевания чемпионства, - приводит RT слова Плетикосы. - Надеюсь, что на этот раз у них все получится. Даже в проигранном матче с "Зенитом" красно-белые демонстрировали неплохой футбол. Команда много двигается, быстро бежит в контратаки, компактно играет в обороне.

Жаль только, что проиграли дома "Уфе", потому что как раз в таких матчах куется чемпионство. А у красно-белых, к сожалению, и в прежних сезонах хватало ненужных случайных осечек. Но, повторюсь, я надеюсь, что все у команды получится, и желаю "Спартаку" завоевания золотых медалей.