12:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Стипе Плетикоса: "Спартак" или "Ростов"? Это все равно, что выбирать между своими детьми"

0
0
0
2

Бывшый вратарь "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса перед очным противостоянием команд в 10-м туре премьер-лиги признался, что будет болеть за обе команды. По его словам, красно-белым в сегодняшнем матче придется больше идти в атаку.

 
Максим КАЛИНИЧЕНКО.Максим Калиниченко: "Без Промеса таких живчиков, как Калачев, у "Спартака" нет"

- Я регулярно смотрю встречи РФПЛ с большим интересом, не говоря уже о матчах "Ростова" и "Спартака", - приводит RT слова Плетикосы. - В этих командах у меня полно друзей, и я не могу не болеть за них. За кого буду переживать в предстоящей игре больше? Ой, это очень сложный вопрос, все равно, что выбирать между двумя собственными детьми.

- Удастся ли посмотреть матч?

- Смотреть буду точно, только не факт, что получится по телевизору. У нас в Хорватии иногда показывают РФПЛ, но не всегда. Ну ничего, если что, буду следить за игрой через интернет.

- Как, по-вашему, сложится матч между "Спартаком" и "Ростовом"?

– Посмотрим, какую тактику выберет Массимо Каррера, учитывая тот факт, что не сыграет Квинси Промес, а это – огромная потеря для команды. Вообще "Спартак" сейчас любит играть на контратаках, но дома команде придется идти вперед. Красно-белым тяжело будет взломать насыщенную оборону ростовчан.

Опрос

Кто будет лидером премьер-лиги после 10-го тура?
голосовать

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/article/326238-spartaku-tyazhelo-budet-vzlomat-oboronu-rostova-eksperty

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Излучение Промкооперации и Пищев

Что тут выбирать? Одна команда, не имея звезд, прошла в отборе ЛЧ двух мощных соперников и отставивает честь страны... А другая в третий раз подряд вылетела в отборе от команды более низкого класса и исключительно позорит свою страну на всех фронтах... очень простой выбор...

13:36

parafraz

Степа, браво. Очень деликатно и по делу...

12:43

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ