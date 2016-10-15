Стипе Плетикоса: "Спартак" или "Ростов"? Это все равно, что выбирать между своими детьми"

Бывшый вратарь "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса перед очным противостоянием команд в 10-м туре премьер-лиги признался, что будет болеть за обе команды. По его словам, красно-белым в сегодняшнем матче придется больше идти в атаку.

- Я регулярно смотрю встречи РФПЛ с большим интересом, не говоря уже о матчах "Ростова" и "Спартака", - приводит RT слова Плетикосы. - В этих командах у меня полно друзей, и я не могу не болеть за них. За кого буду переживать в предстоящей игре больше? Ой, это очень сложный вопрос, все равно, что выбирать между двумя собственными детьми.

- Удастся ли посмотреть матч?

- Смотреть буду точно, только не факт, что получится по телевизору. У нас в Хорватии иногда показывают РФПЛ, но не всегда. Ну ничего, если что, буду следить за игрой через интернет.

- Как, по-вашему, сложится матч между "Спартаком" и "Ростовом"?

– Посмотрим, какую тактику выберет Массимо Каррера, учитывая тот факт, что не сыграет Квинси Промес, а это – огромная потеря для команды. Вообще "Спартак" сейчас любит играть на контратаках, но дома команде придется идти вперед. Красно-белым тяжело будет взломать насыщенную оборону ростовчан.