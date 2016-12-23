Стипе Плетикоса: "Спартак" - это "Реал" для стран бывшего СССР"

Хорватский вратарь Стипе Плетикоса считает, что расцвет его карьеры пришелся на период выступления за "Спартак". Об этом он рассказал в интервью местному изданию Sportske Novosti.

– Когда я перешел в "Шахтер", там только начиналось строительство большой команды, – отметил Плетикоса. – А из "Шахтера" отправился в другой большой клуб – в "Спартак". Это топ-клуб. Там я получил хороший контракт, встретил хорошее отношение к себе. Думаю, мои лучшие годы пришлись на выступление в этой команде.

"Спартак" в странах бывшего СССР имеет то же значение, что "Реал" – в странах Западной Европы. После "Хайдука" "Спартак" – мой самый любимый клуб. Там я пережил прекрасные моменты.