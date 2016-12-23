Стипе Плетикоса: "Спартак" - это "Реал" для стран бывшего СССР"

Хорватский вратарь Стипе Плетикоса считает, что расцвет его карьеры пришелся на период выступления за "Спартак". Об этом он рассказал в интервью местному изданию Sportske Novosti.
– Когда я перешел в "Шахтер", там только начиналось строительство большой команды, – отметил Плетикоса. – А из "Шахтера" отправился в другой большой клуб – в "Спартак". Это топ-клуб. Там я получил хороший контракт, встретил хорошее отношение к себе. Думаю, мои лучшие годы пришлись на выступление в этой команде.
"Спартак" в странах бывшего СССР имеет то же значение, что "Реал" – в странах Западной Европы. После "Хайдука" "Спартак" – мой самый любимый клуб. Там я пережил прекрасные моменты.
igorvasilevich
А Динамо Киев - Барселона. Ржу.
23:23 23 декабря
iggan
Это Зенит - Реал. За него в СССР болеет в разы больше, чем за Спартак. А Пирло - не Джано, а Нету. Правда, Ю.Ю?
22:53 23 декабря
EVIL915
После такого заголовка, всем командам РФПЛ - Hande hoch! Жаль, Крылья так рано первый круг со Спартаком сыграли... К четырём в Самаре, два - точно б, безответных, прикатило в златоглавой...
22:44 23 декабря
punch_s
Во байки травит а))
21:06 23 декабря
Ю.Ю.
Получил хороший контракт, встретил хорошее отношение к себе, там прошли лучшие годы жизни. _________________ Совсем немного надо, чтобы назвать Спартак Реалом)))
20:42 23 декабря
SP2
А вообще круто, Спартак - Реал, Ананидзе - Пирло... Зачем столько пустой бравады и похвальбы?
20:31 23 декабря
SP2
Чего там Реал, мелко, бери выше! Это команда в составе, которой Платини, Маттеус, Гуллит и ван Бастен одновременно! В защите - вообще Куман и Барези, Субисаретта на воротах! Ну и до кучи - Блохин, Стоичков и Гарри Линекер! Вот что такое Спартак! ))) для стран... )))
20:15 23 декабря
genas
хороший пацан....
19:50 23 декабря
Привет от дилетанта!
Митяй Антибомж kingoffam А бомжи останутся бомжами.Были,есть и будут.Сколько ни вбей в них бабла. ************* Так и есть. Это примерно Осасуна )) Где-то так )) 18:21----------------- А где "бу-га-га"??
19:22 23 декабря
Andrei777777
Мячом в черепушку что ли сильно попали ?
18:30 23 декабря
Flamenco
за ИНТЕРВЬЮ СТИПЕ получил наверно в условных единицах!!! Иначе такое не может сказать трезвый человек просто так))
18:23 23 декабря
Митяй Антибомж
kingoffam А бомжи останутся бомжами.Были,есть и будут.Сколько ни вбей в них бабла. ************* Так и есть. Это примерно Осасуна )) Где-то так ))
18:21 23 декабря
kingoffam
А бомжи останутся бомжами.Были,есть и будут.Сколько ни вбей в них бабла.
18:12 23 декабря
Митяй Антибомж
CSKA_LV что он курил ? нет, что он курил ? ************** Ты веткой ошибся. Курить, нюхать - это тебе в конюшню надо.
18:11 23 декабря
Hummel
CSKA_LV, ничего он не курил. просто смирись с тем, что он говорит истину. правда иногда бывает горькой. а для болельщиков ЦСКА она почти всегда бывает горькой.
18:11 23 декабря
CSKA_LV
что он курил ? нет, что он курил ?
17:41 23 декабря
ZohanDvir
всегда уважал Стипе и было безумно жалко когда его Карпин задвинул. Очень сильный вратарь
17:38 23 декабря
Русский
Золотые слова!
17:35 23 декабря
pravda1979
Что тут говорить- сам Стипе - это Икер Касильяс для стран бывшего СССР. ))
17:32 23 декабря
playto
съезд злопыхателей и завистников Спартака объявляется открытым!
17:31 23 декабря
Promesov
Всё таки Динамо К - это Реал местечковый, а Спартак М - это Реал всесоюзный. Свои реалы были и у казахов - Кайрат, узбеков - Пахтакор, грузин - Динамо Тб и т.д. А Спартак - это Спартак всесоюзный реал. И да Степан не про титулы же говорит, а про бренд.
17:27 23 декабря
serzheo
О, как... Во времена Союза, возможно. Да и то, можно поспорить, Динамо Киев был не хуже. А последние 15 лет так об этом и речи идти не может. Более реалистично сравнить с Миланом. Когда-то великий клуб, теперь осталась только память. Да и то, больше напускное...
17:14 23 декабря
Brother Beyond
Стёпа - иностранец, лицо незаинтересованное. Знает, что говорит.
17:07 23 декабря
alex221083
Так и есть!
17:03 23 декабря
SS-1525-Sergey
Спартак - это брэнд рабов из СССР, там и остался, поэтому и живут в клубе прошлым, потому что это сейчас не актуально. Хотя привычка завозить рабов ещё процветает и думают, что чем больше завезут тем будет лучше. Не будет, ребрендинг нужен и в лиге ниже, чтобы очистится от прошлого и бромантанового душка, шлейфом стелющимся за клубом!
16:57 23 декабря
visp1961
Со Стёпой трудно не согласиться!
16:54 23 декабря
СереХа
Уже 15 лет, как Реал.
16:48 23 декабря
Валерий Милан-Монако
Ути пути сколько у нас знатоки набралось по количеству титулов((()))точно шуты для... ) Спартак самый титулованный клуб ссср по количеству медалий,а остальные время от времени(( А то динамо(которое как и вся полностью украина кормилась засчёт России за всю эпоху(( так что рты свои закройте((завистники(
16:47 23 декабря
GalacticBoy
Если "Спартак" - это "Реал",то "Урал" - "Барселона".
16:33 23 декабря
BeeBop
Стипе, лучший клуб в СССР - Динамо Киев, но Спартак, думаю второй после киевлян, третий, точнее третьи: наверно Торпедо, Динамо и....нет от соблазна не уйду: ЦСКА...
16:19 23 декабря