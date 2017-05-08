Стипе Плетикоса: "Спартак" - чемпион! Это один из лучших дней в жизни за последнее время"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса поздравил команду с досрочной победой в чемпионате России. Он отметил, что вчерашний день лучший в его жизни за последнее время. Красно-белые обеспечили себе золотые медали после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1) за три тура до финиша.

– Результат матча "Зенит" – "Терек" узнал на баскетболе, где в полуфинале чемпионата Хорватии играл мой "Сплит", – отметил Плетикоса. – Когда услышал, что "Спартак" стал чемпионом, я был счастлив. Это один из лучших дней в жизни за последнее время. Я испытал гордость, этого момента ждали почти 16 лет и он настал.

Хотел бы поздравить всех игроков, тренеров, Сергея Родионова, Леонида Федуна. Знаю, сколько он сделал для клуба, он ждал этого триумфа очень давно. Поздравляю всех болельщиков с этим замечательным праздником. Слава Богу, "Спартак" стал чемпионом! Собираюсь приехать в Москву на игру с "Тереком" и отметить победу со всеми. Я люблю "Спартак" и его болельщиков. Здесь я провел отличные годы карьеры. (Сергей АСТАХОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!