Стипе Плетикоса: "Отказался от машин Федуна за всю сборную Хорватии"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса вспомнил о победе Хорватии над Англией (3:2), которая позволила сборной России выйти в финальную часть Euro-2008. Он рассказал, что отказался тогда от подарков владельца "Спартака" Леонида Федуна, который предлагал подарить автомобили всей хорватской команде.

– Все мы помним обещание Федуна – подарить хорватам машины за победу над Англией, благодаря которой Россия смогла попасть на Euro-2008. В Москве у вас будет возможность увидеть его и напомнить об этом!

– Так мы не раз виделись после этого! Разговаривали на эту тему сразу, когда я вернулся после игры на "Уэмбли" в клуб. Леонид Арнольдович подтвердил, что подарит машину, хотел сдержать слово. Но я ответил, что не нужно, пусть это и выглядит красивым поступком, но может сложиться неприятная ситуация как для нас, так и для него. Вы же сами знаете, что происходит в ФИФА и УЕФА, в Европе могли расценить подарок как взятку и так далее. Все-таки мы выступаем за сборную. Так что я поблагодарил его, и на этом все закончилось.

– Вы отказались только от своей машины?

– Нет, сразу от лица всей команды! А мне от Федуна хватило денег, которые были положены по контракту.

– Самый памятный разговор с владельцем? Чем он вас удивил?

– Федун очень грамотный и спокойный человек, хорошо общается, искренне любит команду. Я очень рад за него сейчас, потому что знаю, сколько средств он вкладывал все эти годы. Рад, что много денег направляется и на академию, это очень важно для будущего поколения. Плюс Леонид Арнольдович построил замечательный стадион. Возможно, это как раз стало последним шагом к тому, чтобы "Спартак" выиграл чемпионство. Поздравляю его! И спасибо ему как президенту, что он так помогает народной команде. (Отдел футбола "СЭ")