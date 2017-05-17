Стипе Плетикоса: "Никогда бы не перешел в ЦСКА или "Зенит"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса отметил, что хорошо относится к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. Хорват подчеркнул, что в "Ростове" форвард провел отличный сезон, выиграв вместе с ним Кубок России.

– Вы ведь хорошо общались с Артемом Дзюбой?

– Да, для меня Дзюба – хороший человек. Всегда с ним нормальные отношения были. Нравилось играть, работать в одном коллективе. Считаю, в "Ростове" Дзюба вообще отличный сезон провел.

– Дзюба ушел из "Спартака" в "Зенит", и более того – сейчас не всегда лицеприятно высказывается в адрес бывшего клуба и его болельщиков. Ваше расставание со "Спартаком" тоже получилось не самым красивым, однако вы зла не держали и сейчас празднуете чемпионство. В чем же разница?

– Важно то, что человек чувствует внутри. Не могу залезть в душу к Артему, скажу про себя. Как-то из "Шахтера" я поехал в аренду в "Хайдук", был непростой период, и меня пригласили в "Динамо" Загреб. То есть, к прямым конкурентам. Я рассудил так: если кто-то тебе помог вырасти как человеку и футболисту и столько в тебя вложил, то нет никаких денег в этом мире, чтобы ты этих людей предал. Я просто не имел права идти в "Динамо". И сейчас мне кажется, это было самым правильным решением в жизни. Делал это даже.

– В ЦСКА и "Зенит" вы бы тоже не перешли?

– Сто процентов. Есть идеалы, которые не стоят никаких денег. Самые лучшие вещи в жизни – бесплатные. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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