Стипе Плетикоса: "Когда увидел игру "Спартака" при Каррере, понял: шанс есть"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера "проводит выдающуюся тактическую работу". Хорват высказал мнение, что "Спартак" выстроен по итальянской модели.

– В этом году после окончания игровой карьеры появилось свободное время, много езжу по Европе, и вот теперь наступил отличный повод навестить Москву, разделить радость с болельщиками "Спартака" по поводу чемпионства, – сказал Плетикоса. – Хотел приехать еще на игру с "Зенитом", но дата совпала с Пасхой, не получилось. Тогда решил, что на "Тереке" точно буду. Думал, это станет определяющей игрой в борьбе за титул. Немного ошибся, и это здорово! Теперь я просто могу порадоваться вместе со всеми красно-белыми и увидеть, как команде вручают кубок.

– Когда вы поняли, что "Спартак" станет чемпионом?

– Всегда слежу за командой, хотя и не все матчи удается посмотреть. Но еще осенью, когда я увидел, как Каррера строит игру, сразу понял: шанс есть, и очень хороший. В современном футболе очень многое зависит от тренера. А Каррера проводит выдающуюся тактическую работу. Плюс видно, что и атмосфера в команде отличная, явно сложились хорошие отношения между игроками и тренером. Для меня итальянские тренеры – лучшие в мире. Может, серия А – не самый зрелищный турнир, но в плане тактики – это лучшая для меня лига. "Спартак" – команда, которую создали по итальянской модели. И это сработало.

– Стало быть, не хватало только итальянского тренера?

– Необязательно. Мне удалось 6 месяцев поработать с Бекиевичем в "Ростове", он тоже великолепный тактик. Успел два раза выиграть чемпионат с "Рубином", обойдя ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", чуть-чуть ему не хватило до титула с "Ростовом". Футбол в России – особенный. Если играть тактически грамотно в обороне и умело использовать контратаки, то можно компенсировать даже нехватку индивидуального мастерства. "Спартаку" повезло в том плане, что помимо отличной тактической работы, у него еще и есть классные футболисты, которые могут на последних минутах забивать сумасшедшие голы.

– Вы играли во многих командах. Почему именно "Спартак" занял особенное место для вас?

– Хороший вопрос, ведь это действительно так. "Спартак" – единственная команда, которая дала мне те же эмоции, что были в Сплите, в родном "Хайдуке". Заняла такое же важное место. И сейчас, когда я узнал, что "Спартак" стал чемпионом, в груди стало горячо. Это же не просто так, значит, это какое-то особенное чувство. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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