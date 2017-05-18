Стипе Плетикоса: "Карпин очень хотел тренировать и орал на команду при Лаудрупе"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал о взаимодействии Валерия Карпина и Микаэля Лаудрупа, когда в 2009 году первый был генеральным директором красно-белых, а второй – тренировал команду.

– Самое яркое спасение в вашей карьере?

– Их было несколько. Отмечу первый матч за "Спартак" с "Амкаром", игры с "Зенитом". А самое запоминающееся событие – победа над ЦСКА, когда не могли выиграть у армейцев 7 лет. Был непростой сезон, мы считались аутсайдерами в дерби, но смогли найти силы и победить.

– Лаудрупу за тот матч были готовы простить все неудачи.

– У него были очень интересные тренировки, весь процесс был выстроен здорово. Но ему помешало незнание русского языка и некоторые особенности характера. Он очень тихий человек, никогда не повышал голоса, не предъявлял претензий. Переводчику было нереально донести его слова команде. Однако я рад, что мне довелось поработать с ним, ведь Лаудруп – один из лучших футболистов в истории.

– Вам не казалось, что Карпин, будучи тогда генеральным директором, сам очень хотел тренировать?

– Вы правы. Валерий очень часто заходил в раздевалку, вмешивался в работу, высказывал команде претензии. Не знаю, почему Лаудруп разрешил ему так делать. Возможно, должность обязывала так говорить Карпину, но когда такое происходит в раздевалке, авторитет тренера падает.

– Карпин пихал игрокам?

– Да. Возможно, он говорил правильные вещи, не спорю. Только это должно быть по-другому. А получалось так, что генеральный директор орет на команду, а тренер стоит в стороне.

– Помните момент, когда объявили об отставке Лаудрупа?

– Мы тогда проиграли "Динамо" на Кубок. Нам сказали об этом на следующий день на базе. Тренер с помощниками пришел попрощаться с командой и сказал, что его работа окончена. (Отдел футбола "СЭ")