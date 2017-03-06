Станислав Крицюк: "У нас много команд с чемпионскими амбициями"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк считает закономерной ничью со "Спартаком" (2:2) в матче 18-го тура премьер-лиги. Он отметил высокий уровень самоотдачи игроков обеих команд.

– Кажется, что счет по игре. Бились до конца и мы, и соперник. Хотели выиграть, – отметил в интервью пресс-службе "Краснодара" Крицюк. – "Спартак" – хорошая команда с чемпионскими амбициями. Но у нас много команд с такими амбициями. Конец сезона все покажет. Хотелось, конечно, выиграть, но и такой результат неплох. Травмированных много. Хочется, чтобы они быстрее вернулись в строй.