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Станислав Крицюк: "У нас много команд с чемпионскими амбициями"

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Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк считает закономерной ничью со "Спартаком" (2:2) в матче 18-го тура премьер-лиги. Он отметил высокий уровень самоотдачи игроков обеих команд.

– Кажется, что счет по игре. Бились до конца и мы, и соперник. Хотели выиграть, – отметил в интервью пресс-службе "Краснодара" Крицюк. – "Спартак" – хорошая команда с чемпионскими амбициями. Но у нас много команд с такими амбициями. Конец сезона все покажет. Хотелось, конечно, выиграть, но и такой результат неплох. Травмированных много. Хочется, чтобы они быстрее вернулись в строй.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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